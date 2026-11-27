Im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung der Landespolizeidirektion Kärnten kam es am Donnerstag beim Verkehrskontrollpunkt Arnoldstein zu einer wilden Verfolgungsjagd.

Ein aus Italien einreisender Autofahrer ignorierte die Verkehrsableitung der A2 und raste in Richtung Villach davon. Eine Polizeistreife nahm unmittelbar die Verfolgung auf, wurde jedoch bei der Abfahrt Arnoldstein vom flüchtenden Fahrzeug geschnitten, das daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf die B111 in Richtung Nötsch wechselte. Dort wendete der Lenker und steuerte zurück zur Autobahnauffahrt Arnoldstein.

Streifenwagen gerammt

Als eine weitere Streife die B111 mit ihrem Einsatzfahrzeug blockierte, umging der Fahrer die Sperre über das Bankett, prallte dabei gegen den querstehenden Streifenwagen und setzte seine Fahrt trotz Beschädigungen zurück auf die A2 in Richtung Italien fort. Auf Höhe des Kontrollpunktes Arnoldstein musste der Flüchtende verkehrsbedingt anhalten. Als die nachfolgenden Beamten die Türen des Wagens öffneten, um ihn festzunehmen, gab der Fahrer plötzlich Gas, drängte ein vor ihm stehendes Auto beiseite und entkam weiter Richtung Staatsgrenze. „Durch diese Kollision und die zuschlagende Tür des Fluchtfahrzeuges wurde ein Polizeibeamter zu Boden geschleudert und verletzt. Er musste nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert werden wo er ambulant versorgt wurde“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten.

Weitere Straßensperre durchbrochen

Zwei österreichische Streifen verfolgten den Wagen bis nach Italien, wo auch die dortige Polizei eingriff und bei Porpetto in der Provinz Udine eine Straßensperre errichtete. Der Lenker durchbrach jedoch auch diese Barriere und entkam schließlich unerkannt. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem Auto mutmaßlich um ein Schlepperfahrzeug, in dem sich neben dem Fahrer mindestens drei weitere Personen aufhielten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 06:26 Uhr aktualisiert