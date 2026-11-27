In der Gemeinde Straßburg kippte beim Abladen eines 1.000-Liter-Wassertanks eine Traktor-Heckkiste um und klemmte einen 67-jährigen Mann schwer verletzt ein.

Beim Abladen eines vollen Wassertanks von einer Traktor-Heckkiste wurde in der Gemeinde Straßburg ein 67-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt.

Beim Abladen eines vollen Wassertanks von einer Traktor-Heckkiste wurde in der Gemeinde Straßburg ein 67-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Straßburg wurde am Donnerstag, dem 26. November, ein 67-jähriger Mann schwer verletzt. Gegen 15 Uhr beabsichtigte dessen 40-jähriger Sohn, einen gefüllten 1.000-Liter-Wassertank von der Ladefläche der Traktor-Heckkiste abzuladen.

Sohn alarmierte sofort Einsatzkräfte

Beim Ausklinken der Vorrichtung kippte die Kiste samt dem schweren Tank unvermittelt nach hinten weg. Der 67-Jährige, der sich genau zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter dem Fahrzeug befand, wurde zwischen der umkippenden Kiste und einem Viehgitter eingeklemmt. „Der 40-Jährige konnte seinen schwerverletzten Vater befreien und die Rettung alarmieren. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 67-Jährige in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.