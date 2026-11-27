Ab dem 29. November kehren Günther Nussbaum und Christian Horwath für zehn Wochen mit neuen Folgen auf JOYN und PULS 4 zurück. Den Auftakt des TV-Abends macht jeweils um 20:15 Uhr das Format „Pfusch am Bau“, bei dem es unter anderem um drei gravierende Baumängel samt hohen Kosten in Niederösterreich geht.

9.000 Euro Schadenersatzforderung

Direkt im Anschluss übernimmt ab 21:15 Uhr die Sendung „Mein Recht – Ich geb nicht auf“, die diesmal einen Fall im südlichsten österreichischen Bundesland Kärnten beleuchtet. Dort sieht sich Samuel Schubel, der in Bleiburg ein Start-up für Tiefkühlpizza gegründet hat, mit einer Schadenersatzforderung von knapp 9.000 Euro konfrontiert.

©ProsiebenSat1Puls4 Muss Samuel Schubel die 9.000 Euro bezahlen?

„Viel zu hoch“

Ihm wird eine Urheberrechtsverletzung vorgeworfen, da er einen 15-sekündigen Social-Media-Clip mit einem Musikstück aus der Plattform-Bibliothek versehen hat. „Dieser Betrag ist schon sehr, sehr schmerzhaft“, schildert der Gründer seine Lage. Rechtsbeistand Christian Horwath greift ein und betont im Hinblick auf die Forderung: „Die Summe ist überhaupt nicht in Ordnung, viel zu hoch.“ Ob es ihm gelingt, seinem Mandanten im Urheberrechtskonflikt zu helfen, zeigt die Ausstrahlung ab 21:15 Uhr.