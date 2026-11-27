Teures Social-Media-Video: Kärntner Start-up-Gründer soll fast 9.000 Euro zahlen
Ab 29. November kämpfen Günther Nussbaum und Christian Horwath wieder für Betroffene, diesmal auch in Kärnten um knapp 9.000 Euro Schadenersatz.
Ab dem 29. November kehren Günther Nussbaum und Christian Horwath für zehn Wochen mit neuen Folgen auf JOYN und PULS 4 zurück. Den Auftakt des TV-Abends macht jeweils um 20:15 Uhr das Format „Pfusch am Bau“, bei dem es unter anderem um drei gravierende Baumängel samt hohen Kosten in Niederösterreich geht.
9.000 Euro Schadenersatzforderung
Direkt im Anschluss übernimmt ab 21:15 Uhr die Sendung „Mein Recht – Ich geb nicht auf“, die diesmal einen Fall im südlichsten österreichischen Bundesland Kärnten beleuchtet. Dort sieht sich Samuel Schubel, der in Bleiburg ein Start-up für Tiefkühlpizza gegründet hat, mit einer Schadenersatzforderung von knapp 9.000 Euro konfrontiert.
„Viel zu hoch“
Ihm wird eine Urheberrechtsverletzung vorgeworfen, da er einen 15-sekündigen Social-Media-Clip mit einem Musikstück aus der Plattform-Bibliothek versehen hat. „Dieser Betrag ist schon sehr, sehr schmerzhaft“, schildert der Gründer seine Lage. Rechtsbeistand Christian Horwath greift ein und betont im Hinblick auf die Forderung: „Die Summe ist überhaupt nicht in Ordnung, viel zu hoch.“ Ob es ihm gelingt, seinem Mandanten im Urheberrechtskonflikt zu helfen, zeigt die Ausstrahlung ab 21:15 Uhr.