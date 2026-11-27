In Kärnten dominiert am Wochenende meist zäher Hochnebel. Während in Unterkärnten vielerorts Dauerfrost herrscht, dürfen sich die höheren Täler im Westen zumindest zeitweise über Sonnenschein freuen.

Eine dichte Hochnebeldecke prägt am Wochenende in vielen Regionen Kärntens das Wettergeschehen, während die Temperaturen meist im Frostbereich bleiben.

Eine dichte Hochnebeldecke prägt am Wochenende in vielen Regionen Kärntens das Wettergeschehen, während die Temperaturen meist im Frostbereich bleiben.

Der Freitag startet in Kärnten nach Frühwerten zwischen minus drei und null Grad trüb, wobei kaum noch Schnee fällt. Zwar lockert die Bewölkung von Westen her etwas auf, doch tiefere hochnebelartige Wolken halten sich meist bis in den Nachmittag und die Temperaturen steigen auf maximal minus ein bis plus zwei Grad. „Die größten Chancen auf etwas Sonnenschein hat man nachmittags im Nordwesten des Landes, sonst dürfte der Hochnebel vielfach recht zäh bleiben“, heißt es seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria.

Bis zu -7 Grad

In den Nachtstunden auf Samstag breiten sich Nebel und Hochnebel in den großen Tälern sowie im Klagenfurter Becken wieder rasch aus. „Die Temperaturen sinken überall in den Minusbereich und liegen zwischen -1 Grad etwa in Ballungsräumen im Becken und -7 etwa im Oberen Mölltal“, so die Wetterexperten weiter. Während sich die Nebelfelder am Samstag in den Oberkärntner Tälern rasch auflösen und viel Sonne durchkommt, zeigt sich der Hochnebel in Unterkärnten mit einer Obergrenze von rund 1000 bis 1500 Metern deutlich hartnäckiger und hält sich im Klagenfurter Becken regional sogar den ganzen Tag. Trotz Sonnenschein bleibt es nach verbreitetem Morgenfrost mit Höchstwerten von minus zwei bis plus ein Grad kühl.

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+3 Grad möglich

Auch am Sonntag ändert sich an der zähen Hochnebeldecke in vielen Landesteilen voraussichtlich nichts. Begünstigt zeigen sich lediglich die höher gelegenen Täler im Westen Kärntens, wo die Sonne überwiegt: „In sonnigen Lagen sind nachmittags bis +3 Grad möglich, bei Hochnebel bleibt es meist bei leichtem Dauerfrost“, schildert die GeoSphere Austria abschließend.