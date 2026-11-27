An der B80 Lavamünder Straße wird seit dieser Woche der bestehende Schutzweg auf Höhe des Schulzentrums Lavamünd und der Billa-Filiale umgebaut.

Ziel sei es laut Gruber zudem, „Gefahrenstellen gezielt zu entschärfen und sichere Alltagswege für alle Generationen zu schaffen“.

Ziel sei es laut Gruber zudem, „Gefahrenstellen gezielt zu entschärfen und sichere Alltagswege für alle Generationen zu schaffen“.

Auf einer Länge von rund 100 Metern investiert das Kärntner Straßenbaureferat 80.000 Euro, um die Sicht zu optimieren und die Überquerung barrierefrei zu gestalten. Dazu wird der Übergang an einen übersichtlicheren Punkt verlegt, die Fahrbahn davor verengt und der Gehsteig zu einem kombinierten Geh- und Radweg erweitert.

Das wird adaptiert und erneuert

Abgesenkte Randsteine sollen künftig vor allem Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Gehbehinderung sowie Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern das Queren erleichtern; zudem wird die Straßenentwässerung erneuert. Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber betont die Bedeutung der Maßnahme: „Gerade im Umfeld von Schulen und den lokalen Geschäften ist es wichtig, dass Kinder und alle anderen Verkehrsteilnehmer die Straße sicher überqueren können. Mit dieser Anpassung des Schutzweges schaffen wir bessere Sichtverhältnisse und erleichtern gleichzeitig Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Überqueren der Straße. Dafür nehmen wir seitens des Straßenbaureferats gerne die nötigen finanziellen Mittel in die Hand.“

Halbseitig passierbar

Ziel sei es laut Gruber zudem, „Gefahrenstellen gezielt zu entschärfen und sichere Alltagswege für alle Generationen zu schaffen“. Bis zum geplanten Abschluss der Bauarbeiten Mitte Dezember bleibt die Strecke – auch während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten – halbseitig passierbar, wobei eine händische Verkehrsregelung zu Verzögerungen führen kann.