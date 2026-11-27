In Weißbriach kam am Donnerstag eine Autofahrerin von der Straße ab und blieb mit ihrem Wagen seitlich in einem Bachbett liegen. Ersthelfer befreiten die Lenkerin noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Vier Feuerwehren rückten am Donnerstag in Weißbriach zur Bergung des verunfallten Pkw aus dem Bachbett aus.

Vier Feuerwehren rückten am Donnerstag in Weißbriach zur Bergung des verunfallten Pkw aus dem Bachbett aus.

Am Donnerstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Hermagor, Weißbriach, Jadersdorf und St. Lorenzen/Gitschtal in den Bereich Weißbriach gerufen, da ein Verkehrsunfall mit einer vermutlich eingeklemmten Person gemeldet worden war.

Ersthelfer befreiten Lenkerin

Aus bisher ungeklärter Ursache war eine Autofahrerin von der Straße abgekommen, woraufhin ihr Wagen neben einer Brücke auf der Seite liegend in einem Bachbett stehen blieb. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass die Lenkerin bereits von Ersthelfern aus dem Unfallfahrzeug befreit worden war. Somit war keine technische Menschenrettung durch die Feuerwehr mehr erforderlich“, teilt die FF Hermagor mit.

Rotes Kreuz übernahm Betreuung

Für die weitere medizinische Betreuung übernahm das Rote Kreuz die Verunfallte. Die ausgerückten Feuerwehren kümmerten sich danach um die Absicherung der Unfallstelle, bargen das Auto aus dem Bachbett und übergaben es schließlich an ein Abschleppunternehmen.