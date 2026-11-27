In Klagenfurt fand gestern unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Daniel Fellner der erste Kärntner Klimadialog statt. Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, den Landesrätinnen Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger sowie rund 50 Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Sozialpartnerschaft und Einsatzorganisationen wurden im dauerhaft angelegten Arbeitsgremium Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels beraten. Auslöser war der Rekordhitzesommer 2026 mit einem historischen Höchstwert von 52 Hitzetagen und um 17 Prozent weniger Niederschlag in Kärnten. „Wir haben live erlebt, was wochenlange Hitze und Trockenheit für Menschen, Landwirtschaft und Infrastruktur bedeuten. Wir können nicht abwarten, bis andere – die EU oder der Bund – in die Gänge kommen, sondern wir müssen in unserem eigenen Wirkungsbereich sofort tätig werden“, betonte Fellner und erklärte: „Wir setzen auf das Prinzip der Mosaiksteine: Viele konkrete, rasch umsetzbare Lösungen ergeben am Ende ein wirksames Gesamtpaket für Kärnten“.

Reise ins Ungewisse

Wissenschaftliche Impulse lieferten Klimaexperte Karl Steininger und Christian Stefan von Geosphere Austria. Steininger warnte angesichts steigender Treibhausgase vor ökonomischen Schäden von jährlich 3,7 Milliarden Euro in Österreich, über 1.000 Hitzetoten zwischen Juni und September sowie hohen Ausgaben für fossile Energie, für die derzeit rund 600 Millionen Euro pro Jahr aus Kärnten abfließen. „Nach 1 Millionen ‚braven Schwankungen‘ sind wir nun auf einer Reise ins Ungewisse“, so Steininger, der zudem prognostizierte: „Im Jahr 2050 werden wir den Rekordsommer von 2026 als einen kühlen Sommer bezeichnen.“ Stefan hob hervor, dass Kärnten beim Niederschlag vergleichsweise glimpflich davongekommen sei: „Mit diesen 17 Prozent sind wir mit einem blauen Auge davongekommen: In Niederösterreich waren es minus 70 Prozent“.

©LPD Kärnten/Kuess

Besonderer Schutz

In der anschließenden Diskussion forderten die Teilnehmenden rasche Schritte wie die Kühlung von Räumen, mehr Beschattung in Städten und Gemeinden, angepasste Ausrüstung für Einsatzkräfte und Forstarbeitende sowie kühlende Architektur im Wohnbau. Schaunig verwies auf den Schwerpunkt Sanierung in der Wohnbauförderung, forderte Abgaben auf Leerstand sowie eine eigene Umbau-Ordnung für Bestandsgebäude und regte an, klimatisierte Kulturräume bei extremer Hitze kostenlos zu öffnen. Prettner mahnte besonderen Schutz für vulnerable Gruppen von Babys bis zu betagten Menschen ein und verwies auf steigende Rettungseinsätze, exotische Insekten und die Belastung durch Allergien: „Wie sehr die Klimaveränderung die Menschen belastet, lässt sich auch an der Pollensaison festmachen. Mittlerweile dauert sie fast das ganze Jahr. Dazu kommen exotische Insekten, die neue Krankheiten einschleppen“. Lagger-Pöllinger berichtete, dass bereits 80 Prozent der Kärntner Gemeinden in den Hitzeschutz von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen investiert haben, und kündigte an: „Diese Förderung werden wir auch 2027 für Beschattung und Kühlung fortsetzen“. Alle eingebrachten Vorschläge werden nun gebündelt und beim nächsten Klimadialog am 1. Feber 2027 weiter diskutiert. „Ich danke allen Teilnehmenden für die tollen Inputs. Es zeigt sich bereits nach dem ersten Treffen: Der Klimadialog ist ein effizienter Schulterschluss für rasche Maßnahmen“, zog Fellner Bilanz.

GRÜNE: „Was bleibt, wenn wir so weitermachen?“

„Es ist gut, dass beim Klimadialog Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Die Herausforderungen sind klar. Was fehlt, ist die Entschlossenheit der Landesregierung aus SPÖ und ÖVP, endlich ins Tun zu kommen“, kommentiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, den Ersten Kärntner Klimadialog. Für Voglauer stellt sich in diesem Zusammenhang vor allem eine Frage: „Nach diesem Dürresommer wissen wir doch alle, wie ernst die Lage ist. Es reicht nicht, darüber zu reden, wie wir uns künftig vor den Folgen der Klimakrise schützen können, oder welche kurzfristen Maßnahmen wir ergreifen können. Wann fangen SPÖ und ÖVP endlich an, die längst überfälligen Maßnahmen umzusetzen? Die selbst ernannte Nachhaltigkeitskoalition muss sich daran messen lassen, was sie tatsächlich für den Klima- und Umweltschutz erreicht. Und ein Klimadialog ist das Mindeste, was man sich von dieser Schwerpunktsetzung erwarten darf. Was Kärnten jetzt braucht, sind konkrete Maßnahmen, verbindliche Zeitpläne und endlich der politische Wille, sie auch umzusetzen.“ Denn zu tun gäbe es genug: „Wo bleibt die konsequente Umstellung des Verkehrs auf klimafreundliche Alternativen? Wann wird der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik endlich vorangetrieben, statt ständig blockiert? Warum werden weiterhin wertvolle Böden für neue Straßen, Chaletdörfer und Zweitwohnsitze verbaut? Und wo bleiben die Anreize für nachhaltiges Wohnen, den Heizkesseltausch und eine bessere Wärmedämmung?“