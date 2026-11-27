Die Kärntner Skisaison nimmt Fahrt auf. Hier findest du alle aktuellen Starttermine der gesamten Wintersaison kompakt und übersichtlich auf einen Blick.

Drei Kärntner Skigebiete sind bereits geöffnet, der Rest folgt ab Dezember.

Drei Kärntner Skigebiete sind bereits geöffnet, der Rest folgt ab Dezember.

Mit dem letzten November-Wochenende nimmt die Kärntner Skisaison endgültig Fahrt auf. Pünktlich zur Adventzeit haben die jüngsten Schneefälle in den Höhenlagen für winterliche Verhältnisse und eine solide Basis auf den Bergen gesorgt.

24 Skigebiete im Überblick

Während drei Skigebiete bereits seit Anfang beziehungsweise Mitte November den ersten Schwung erlauben, stehen die restlichen Destinationen des Landes in den Startlöchern – gestaffelt vom ersten Dezember-Wochenende bis direkt vor Heiligabend.

Bereits geöffnet (Start im November) Mölltaler Gletscher: Täglicher Skibetrieb seit Freitag, 6. November 2026.

Täglicher Skibetrieb seit Freitag, 6. November 2026. Gerlitzen Alpe: Täglicher Skibetrieb seit Samstag, 21. November 2026.

Täglicher Skibetrieb seit Samstag, 21. November 2026. Turracher Höhe: Täglicher Skibetrieb seit Samstag, 21. November 2026.

Saisonstart im Dezember

Mit dem ersten Dezember-Wochenende zieht der Großteil der Winterdestinationen nach, bevor bis Weihnachten nach und nach auch alle weiteren Familienskigebiete in die Saison starten:

Ab Freitag, 4. Dezember 2026 Bad Kleinkirchheim (täglicher Skibetrieb)

(täglicher Skibetrieb) Katschberg (täglicher Skibetrieb)

(täglicher Skibetrieb) Nassfeld (täglicher Skibetrieb)

Ab Samstag, 5. Dezember 2026 Flattnitz (Betrieb an den Wochenenden 5.–8.12., 12.–13.12., 19.–20.12. sowie ab 24.12. bis 10.1.2027 täglich)

(Betrieb an den Wochenenden 5.–8.12., 12.–13.12., 19.–20.12. sowie ab 24.12. bis 10.1.2027 täglich) Klippitztörl (täglicher Skibetrieb)

(täglicher Skibetrieb) Koralpe (täglicher Skibetrieb)

(täglicher Skibetrieb) Petzen (Wochenendbetrieb am 5.–6.12. und 12.–13.12., ab 19.12. täglicher Skibetrieb)

(Wochenendbetrieb am 5.–6.12. und 12.–13.12., ab 19.12. täglicher Skibetrieb) Simonhöhe (Skibetrieb ab 5.12. sowie Nachtskifahren von 5.–19.12., am 26.12. und von 2.1.–27.2.)

(Skibetrieb ab 5.12. sowie Nachtskifahren von 5.–19.12., am 26.12. und von 2.1.–27.2.) Weinebene (Skibetrieb)

Ab Samstag, 12. Dezember 2026 Bodental

Dreiländereck

Hochrindl

Gehst du oft Skifahren? Ja, regelmäßig Ab und zu Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ab Freitag, 18. Dezember 2026 Goldeck

Heiligenblut

Ab Samstag, 19. Dezember 2026 Ankogel

Emberger Alm

Heidi-Alm Skipark Falkert

Weissbriach

Weissensee