Ski-Opening in Kärnten: Alle Starttermine auf einen Blick
Die Kärntner Skisaison nimmt Fahrt auf. Hier findest du alle aktuellen Starttermine der gesamten Wintersaison kompakt und übersichtlich auf einen Blick.
Mit dem letzten November-Wochenende nimmt die Kärntner Skisaison endgültig Fahrt auf. Pünktlich zur Adventzeit haben die jüngsten Schneefälle in den Höhenlagen für winterliche Verhältnisse und eine solide Basis auf den Bergen gesorgt.
24 Skigebiete im Überblick
Während drei Skigebiete bereits seit Anfang beziehungsweise Mitte November den ersten Schwung erlauben, stehen die restlichen Destinationen des Landes in den Startlöchern – gestaffelt vom ersten Dezember-Wochenende bis direkt vor Heiligabend.
Bereits geöffnet (Start im November)
- Mölltaler Gletscher: Täglicher Skibetrieb seit Freitag, 6. November 2026.
- Gerlitzen Alpe: Täglicher Skibetrieb seit Samstag, 21. November 2026.
- Turracher Höhe: Täglicher Skibetrieb seit Samstag, 21. November 2026.
Saisonstart im Dezember
Mit dem ersten Dezember-Wochenende zieht der Großteil der Winterdestinationen nach, bevor bis Weihnachten nach und nach auch alle weiteren Familienskigebiete in die Saison starten:
Ab Freitag, 4. Dezember 2026
- Bad Kleinkirchheim (täglicher Skibetrieb)
- Katschberg (täglicher Skibetrieb)
- Nassfeld (täglicher Skibetrieb)
Ab Samstag, 5. Dezember 2026
- Flattnitz (Betrieb an den Wochenenden 5.–8.12., 12.–13.12., 19.–20.12. sowie ab 24.12. bis 10.1.2027 täglich)
- Klippitztörl (täglicher Skibetrieb)
- Koralpe (täglicher Skibetrieb)
- Petzen (Wochenendbetrieb am 5.–6.12. und 12.–13.12., ab 19.12. täglicher Skibetrieb)
- Simonhöhe (Skibetrieb ab 5.12. sowie Nachtskifahren von 5.–19.12., am 26.12. und von 2.1.–27.2.)
- Weinebene (Skibetrieb)
Ab Samstag, 12. Dezember 2026
- Bodental
- Dreiländereck
- Hochrindl
Gehst du oft Skifahren?
Ab Freitag, 18. Dezember 2026
-
Goldeck
-
Heiligenblut
Ab Samstag, 19. Dezember 2026
- Ankogel
- Emberger Alm
- Heidi-Alm Skipark Falkert
- Weissbriach
- Weissensee
Ab Donnerstag, 24. Dezember 2026
- Skieldorado Hrast
- Kötschach-Mauthen