Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 bauen die Kärntner Linien ihr Angebot in den Regionen sowie für Pendler und Radfahrer weiter aus. Alle Neuerungen im Überblick.

Nach einem laut Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien, herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr – in dem sich der Fernverkehr vervierfachte und Kärnten mit 96,3 Prozent Pünktlichkeit bundesweit auf Platz zwei hinter Vorarlberg (96,6 Prozent) lag – setzen die Kärntner Linien ihren Ausbaukurs mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 fort. Durch die Koralmbahn stiegen die Fahrgastzahlen im Fernverkehr von 2.700 auf rund 10.000 und im Nahverkehr von 20.000 auf rund 25.000 Reisende täglich.

Kundenzufriedenheit gestiegen

Auch die Kundenzufriedenheit erreichte mit einem Notendurchschnitt von 1,5 (nach 2,2 im Jahr 2019) einen Höchstwert, wobei besonders das Personal positiv bewertet wurde. „Mit der Koralmbahn, attraktiven Angeboten und neuen Mobilitätskonzepten haben wir die öffentliche Mobilität in ganz Kärnten auf ein neues Niveau gehoben“, erklärt Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

Individuelle Lösungen pro Region gesucht

Im Fahrplanjahr 2027 liegt der Fokus auf noch besseren Anschlüssen und der engeren Verzahnung von Bahn, Bus und Mikro-ÖV, wofür laut der stellvertretenden Sprecherin Beate Sommer laufend individuelle Lösungen pro Region gesucht werden. Auf der Schiene gibt es unter anderem einen Stundentakt am Wochenende zwischen Wolfsberg und St. Paul, optimierte Umstiege in Villach und St. Veit sowie ab 1. April 2027 ein zusätzliches tägliches Zugpaar zwischen Villach und Triest. Im Busverkehr schließt die neue Regionalbuslinie 158 die Lücke zwischen Weißbriach und Greifenburg, während im südlichen Lavanttal frühere Zubringerbusse eingerichtet werden. Zudem starten neue Mikro-ÖV-Projekte im Mölltal, Gailtal und Rosental.

Investitionen stehen an

Gleichzeitig fließen weitere Investitionen in die Infrastruktur und Kapazitäten, darunter die zweite Sanierungsphase des Tauerntunnels von 8. Februar bis 9. Juli 2027 mit entsprechendem Schienenersatzverkehr. Um der stark gestiegenen Fahrradmitnahme gerecht zu werden, kommen nach der Tauerntunnelsperre auf der Autoschleuse sowie ab Herbst 2027 für die Fahrrad- und Freizeitsprinter zusätzliche barrierefreie Doppelstockwagen zum Einsatz. „Die enge Verzahnung von Bahn, Bus und Mikro-ÖV ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Mobilitätswende in Kärnten. Der Fahrplan 2027 setzt genau hier an und schafft nahtlose Reiseketten für die Menschen im Land“, fasst Beate Sommer die Ziele für das kommende Jahr zusammen

Grüne fordern einfache Ticketlösung für Koralmbahn

Anlässlich der präsentierten Fahrplanänderungen für 2027 kritisieren die Grünen Kärnten, dass für die Koralmbahn weiterhin keine einfache und leistbare Tariflösung zwischen Kärnten und der Steiermark vorliegt. „Eine bessere Taktung und eine Ausweitung des Zubringerverkehrs sind für ein gutes Öffi-Angebot jedenfalls wichtig. Aber ein neuer Fahrplan allein bringt noch keine Verkehrswende. Vor allem, wenn ein zentrales Problem im Kärntner Öffi-Verkehr weiterhin ungelöst bleibt: Für die Koralmbahn gibt es nämlich noch immer keine einfache und faire Ticketlösung“, erklärte Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer. Sie wiederholte die Forderung nach einer gegenseitigen Anerkennung der regionalen Tickets: „Die Koralmbahn bringt Klagenfurt und Graz in kürzester Zeit zusammen. Nur beim Ticket wird es unnötig kompliziert und teuer. Wer ein Kärntner KlimaTicket hat, muss damit auch bis Graz fahren können – und umgekehrt“. Zudem nahm Voglauer die Landesregierung in die Pflicht: „Die Landesregierung und der zuständige Landesrat Schuschnig hätten längst gemeinsam mit dem Verkehrsverbund eine Lösung auf den Tisch legen müssen. Stattdessen werden die Fahrgäste seit Monaten hingehalten“.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer

Team Kärnten fordert Gipfel gegen Stückelungsverbot

Ebenfalls anlässlich der Fahrplanpräsentation erneuerte Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer seine Forderung nach einer Lösung für die Tarifproblematik im Koralmtunnel. „Regionale Klimatickets für die Steiermark und Kärnten sowie diverse andere Ermäßigungen gelten für die Fahrt durch den Koralmtunnel nicht, sondern nur bis zur letzten Station auf der jeweiligen Seite. Diese aktuelle und kurzsichtige Ticket- und Stückelungsverbots-Farce soll bei einem gemeinsamen Gipfel mit dem Verkehrsminister, den beiden Landesregierungen, den ÖBB sowie den Verkehrsverbünden beider Bundesländer beendet werden“, erklärte Köfer. Er verlangt, dass das sogenannte Stückelungsverbot ohne Mehrkosten für die Bundesländer aufgehoben wird: „Zwei verschiedene Klimatickets müssen kombiniert werden können, solange es kein gemeinsames Ticketangebot für beide Bundesländer gibt.“ Zudem forderte Köfer ein Ende der gegenseitigen Schuldzuweisungen: „Deshalb muss endlich der Gipfel her, um bis zum Öffi-Fahrplanwechsel zu einer Lösung zu kommen.“

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 13:34 Uhr aktualisiert