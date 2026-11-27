Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Inbetriebnahme der Koralmbahn und neue Mobilitätsangebote in den Gemeinden: In Kärnten hat sich in Sachen Mobilität in den vergangenen Jahren einiges getan. Doch was bedeutet diese Entwicklung für Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) persönlich? Im Gespräch mit 5 Minuten blickt er auf die bisherigen Erfolge zurück und verrät, welche Entwicklung er sich für die kommenden fünf Jahre wünscht.

Kärntner bedanken sich für bessere Öffi-Verbindungen

Besonders freut den Landesrat die positive Resonanz aus der Bevölkerung. Es sei nicht selbstverständlich, dass politische Arbeit von den Menschen derart positiv aufgenommen werde. Dabei betont Schuschnig, dass hinter der Entwicklung die Arbeit vieler Beteiligter stecke. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm der Tag der offenen Tür in der Kärntner Landesregierung: „Da sind so viele Leute gekommen, einfach nur, um Danke zu sagen, weil in ihrer Region die Öffi-Verbindungen besser geworden sind.“ Es seien genau solche Begegnungen, die für andere Herausforderungen im politischen Alltag entschädigen würden.

Koralmbahn macht Kärntner zu Öffi-Fans

Auch knapp ein Jahr nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn zieht Schuschnig eine positive Bilanz. Besonders erfreulich sei, dass durch die neue Bahnverbindung auch Menschen auf den Geschmack des öffentlichen Verkehrs gekommen seien, die sich zuvor weniger damit beschäftigt hätten. Wer beispielsweise einen Ausflug nach Graz plane, setze sich plötzlich auch mit den Öffi-Verbindungen zum Bahnhof auseinander. Angesichts der investierten Steuergelder sei es besonders wichtig, dass die geschaffenen Angebote tatsächlich angenommen werden. Dennoch sieht Schuschnig weiterhin Verbesserungspotenzial. Die Zufriedenheit mit der bisherigen Entwicklung sei kein Grund, sich darauf auszuruhen.

Öffis statt Auto? Schuschnig will keinen erhobenen Zeigefinger

Für die kommenden Jahre setzt der Mobilitätslandesrat vor allem auf Bewusstseinsbildung. Mit Angeboten wie dem Mikro-ÖV in den Gemeinden seien bereits wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. Von Bevormundung hält Schuschnig hingegen wenig: „Ich halte einfach nichts davon, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen: Du darfst nicht Auto fahren, du musst die Öffis nutzen.“ Vielmehr sollen die Angebote so attraktiv sein, dass sich die Kärntner freiwillig und regelmäßig für öffentliche Verkehrsmittel entscheiden. Eine weiter steigende Zahl an Öffi-Stammkunden wäre für Schuschnig daher in den kommenden fünf Jahren eine besonders erfreuliche Entwicklung.