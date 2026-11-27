Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) besuchte am Freitag die Musik-Mittelschule Hermagor. Bei einem Rundgang erhielt er Einblicke in den Schulalltag der rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie 36 Lehrkräfte.

Am Freitag, 27. November, bekam die Musik-Mittelschule Hermagor Besuch von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Empfangen wurde Fellner von Direktorin Katharina Wastl und Gerald Kubin, Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes Hermagor sowie von den rund 200 Schülerinnen und Schülern und 36 anwesenden Lehrerinnen und Lehrern. Bei einem Rundgang durch das Schulgebäude erhielt LH Fellner tiefere Einblicke in den Schulalltag und die pädagogischen Konzepte. Der Besuch diente vor allem dazu, den Lehrenden sowie den Leistungen der Schülerinnen und Schüler Wertschätzung entgegenzubringen.

Investierung in moderne Infrastruktur

Fellner betonte, dass das Land weiterhin in moderne Infrastruktur, digitale Ausstattung und pädagogische Unterstützung investiere. Im Zuge dessen besichtigte er die laufende Sanierung des Turnhallenbereichs an der MMS Hermagor. Wie Kubin erläuterte, werden der Verbindungsbau samt Umkleideräumen und barrierefreien Zugängen sowie beide Turnsäle thermisch um 3,5 Millionen Euro saniert. Die Fertigstellung ist für das kommende Jahr geplant. Darüber hinaus verwies Kubin auf weitere Projekte des Schulgemeindeverbands, darunter die Modernisierung des Ganztagesschulbereichs in der Mittelschule Kötschach-Mauthen um rund 250.000 Euro sowie Investitionen von rund 150.000 Euro in das Bildungszentrum Lesachtal.

Gesellschaftlicher Mehrwert

Direktorin Wastl zeigte sich erfreut über die Investitionen, die wesentlich zum Wohlbefinden aller am Schulbetrieb Beteiligten beitragen würden, und hob neben dem Musikschwerpunkt auch Sprachen, Sport und Kreativität sowie ein wertschätzendes Miteinander an der Schule hervor. Abschließend betonte Fellner, dass jeder Euro in Bildung eine langfristige Investition in die Zukunft sowie ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Mehrwert für Kärnten, Österreich und Europa sei.