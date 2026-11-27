Große Ehre zum runden Jubiläum: Anlässlich seines 60. Geburtstags lud Michael Weger am Mittwochabend zur Vorpremiere nach Villach. Dort wurde sein jahrzehntelanges Wirken vom Land Kärnten besonders gewürdigt.

Zu seinem 60. Geburtstag lud Michael Weger am Mittwoch, 25. November, Freunde und Wegbegleiter zur Vorpremiere des Stücks „Oh mein Gott“ in die neuebühnevillach. Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) zeichnete während der Feier den Künstler mit dem Ehrenzeichen des Landes aus. Schaunig dankte Weger für seinen jahrzehntelangen Einsatz für das Theater, gesellschaftliche Themen und den künstlerischen Nachwuchs.

Wertvoller Beitrag fürs Theater

Zu den Gratulanten zählten der ehemalige Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Markus Malle (ÖVP), Obmann des Trägervereins der neuebühnevillach, sowie Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Weger leitet seit 2001 als Intendant die neuebühnevillach, blickt auf über 70 Bühnenrollen sowie 50 Inszenierungen zurück und führt seit 2018 die Schauspielabteilung der Carinthischen Musikakademie in Ossiach. „Mit seiner Arbeit macht Michael Weger Theater zu einem Ort der Begegnung. Besonders wertvoll ist sein Einsatz für junge Talente und dafür, Kultur für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Zu seinem runden Geburtstag wünsche ich ihm alles Gute und weiterhin viel Schaffenskraft“, erklärt Schaunig.