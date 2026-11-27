Kärntner Musikfans dürfen sich auf ein internationales Konzertereignis freuen: 2027 gastiert die schwedische Kultband ROXETTE für eine Open-Air-Show in Friesach. Der Ticketverkauf läuft bereits.

Im Rahmen ihrer Jubiläumstour gibt die schwedische Band ROXETTE am Samstag, dem 12. Juni 2027, ein Konzert auf dem Reitplatz in Friesach. Auf dem Programm stehen bekannte Hits, wie „The Look“, „Joyride“, „It Must Have Been Love“ und „Listen to Your Heart“. Das Open-Air-Konzert ist vorerst der einzige geplante Auftritt in Österreich. Tickets sind seit dem 26. November 2026 im Vorverkauf erhältlich und kosten zwischen 79,90 und 89,90 Euro.