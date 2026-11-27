Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag im Bereich des Autobahnzubringers Lendorf im Bezirk Spittal an der Drau. Ein LKW krachte dort in eine Betonleitwand.

„Aus bisher unbekannter Ursache bremste das Fahrzeug plötzlich stark ein“, schildern die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Spittal an der Drau das Unfallgeschehen am Autobahnzubringer Lendorf. Infolgedessen kollidierte der 39-jährige Lenker des Firmen-LKW mit der Betonmittelleitwand.

Lenker glücklicherweise nur leicht verletzt

Die Einsatzkräfte, darunter die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehen Lendorf und Seeboden sowie die Polizei, rückten aus. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, denn trotz erheblicher Schäden am Fahrzeug blieb er unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen privaten Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war der Autobahnzubringer für den gesamten Verkehr gesperrt.