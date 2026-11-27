Nach dem Polizeieinsatz am Peršmanhof im Juli 2025 hat die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag, dem 27. November, Anklage gegen einen 50-jährigen Campteilnehmer am Landesgericht Klagenfurt erhoben.

Nach dem viel diskutierten Polizeieinsatz am Peršmanhof im Juli 2025 erhebt die Staatsanwaltschaft nun erste Anklagen: Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag, dem 27. November 2026, per Aussendung mitteilte, wurde gegen einen Teilnehmer des damaligen antifaschistischen Bildungscamps Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung beim Landesgericht Klagenfurt eingebracht. Im Falle einer Verurteilung droht dem bislang unbescholtenen 50-jährigen Kärntner eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Vorwurf nach Kontrolle im Juli 2025

Laut Anklage soll sich der 50-Jährige am 27. Juli 2025 nahe der Gedenkstätte Peršmanhof einer Kontrolle widersetzt haben. Er soll sein Auto abrupt beschleunigt haben und auf zwei Polizisten zugefahren sein, die nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern konnten. Nach rund zwei Kilometern Verfolgungsfahrt konnte der Wagen gestoppt werden – als ein Beamter den Mann an der Weiterfahrt hindern wollte, soll ihm dieser einen Stoß gegen den Oberkörper versetzt haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Gegenanzeige gegen Polizisten eingestellt

Der 50-Jährige hatte seinerseits die Beamten wegen Missbrauchs der Amtsgewalt angezeigt und ihnen unter anderem eine schikanöse Kontrolle, die Verweigerung einer Amtshandlung auf Slowenisch sowie eine ungerechtfertigte, gewaltsame Festnahme vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte dieses Verfahren jedoch ein: Da die Polizisten zur Kontrolle ermächtigt waren, laut eigenen Angaben einen Dolmetscher anboten und der Mann noch vor Bekanntgabe der Dienstnummern wegfuhr, war die anschließende Festnahme zulässig und verhältnismäßig.

Ermittlungen zum Camp-Einsatz laufen weiter

Wie die Staatsanwaltschaft betont, stehen diese Vorfälle in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den noch laufenden Ermittlungen gegen drei leitende Beamte wegen des Verdachts auf Missbrauch der Amtsgewalt rund um den eigentlichen Camp-Einsatz. Unterdessen sieht FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner (FPÖ) bei diesem Vorfall die Warnungen seiner Partei vor Gewaltbereitschaft von Linksextremisten bestätigt und fordert eine klare Distanzierung von der Antifa. Für den angeklagten 50-Jährigen findet der Prozess am Landesgericht Klagenfurt am 21. Dezember 2026 statt.