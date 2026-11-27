Die Bildungsdirektion forderte Kärntens Schulen per E-Mail auf, ein Foto von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) aufzuhängen. Bei Oppositionsparteien stößt die gesetzliche Vorgabe auf deutliche Kritik. Was haltet ihr davon?

Ein Foto von Landeshauptmann Daniel Fellner muss laut Gesetz die Wände in Kärntens Schulen zieren.

Ein Foto von Landeshauptmann Daniel Fellner muss laut Gesetz die Wände in Kärntens Schulen zieren.

Eine E-Mail der Kärntner Bildungsdirektion an alle Bildungseinrichtungen des Landes sorgt derzeit für Unmut. Darin werden diese nämlich dazu aufgefordert, ein Foto von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) in ihren Räumlichkeiten anzubringen.

Staatliches Symbol

Hierbei beruft man sich auf Paragraph 49, Absatz 6 des Kärntner Schulgesetzes. Demnach sind „in jedem Klassenraum das Bundeswappen und das Landeswappen und in jeder Schule ein Bild des Bundespräsidenten und ein Bild des Landeshauptmannes an einer hiefür geeigneten, allgemein zugänglichen Stelle“ aufzuhängen. Ein entsprechendes Foto des Landeshauptmanns fand sich im Anhang der E-Mail. Doch das stößt nicht überall auf Verständnis.

Aufregung um Landeshauptmann-Bild

„Derartige Aktionen sind völlig unangebracht und unnötig“, äußert sich etwa FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer. Für ihn sei die Regelung längst veraltet. „Diese gesetzliche Bestimmung aus dem Jahr 1991 ist nicht zeitgemäß. Darum werden wir Freiheitliche in der nächsten Landtagssitzung einen Antrag stellen, diesen Passus zu streichen.“ Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer spricht sich für eine Gesetzesänderung auf Landesebene aus: „Unsere Kinder brauchen beste Bildung und keine politische Wanddekoration.“

NEOS und Grüne zur Porträt-Debatte

Ähnlich sieht das auch NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer: „Statt SchulleiterInnen und Lehrkräfte mit politischen Eitelkeiten und dem Aufhängen von Porträts zu beschäftigen, sollten Landeshauptmann Fellner und Bildungslandesrat Reichmann ihre Energie lieber in die Modernisierung des Kärntner Bildungssystems stecken.“ Auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, betont: „In Kärntens Schulen gibt es wirklich wichtigere Probleme als die Frage, ob das Porträt des Landeshauptmannes an der Wand hängt.“

Wie denkt ihr darüber?

Was haltet ihr von der Aufforderung der Kärntner Bildungsdirektion? Findet ihr es richtig, dass in jeder Schule des Landes ein Porträt des Landeshauptmannes angebracht wird, oder haltet ihr diese gesetzliche Regelung für veraltet?