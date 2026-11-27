Autofahrer in Kärnten atmen auf. Im November sind die Kosten für Benzin und Diesel deutlich zurückgegangen. Wie die Mobilitätsorganisation VCÖ mitteilt, liegen die Tarife so tief wie seit Monaten nicht mehr.

An den Kärntner Tankstellen sind die Kosten für Treibstoff im November deutlich gefallen. Wie die Mobilitätsorganisation VCÖ anhand von Zahlen der E-Control vorrechnet, verbilligte sich Diesel in den ersten 26 Tagen dieses Monats auf durchschnittlich 2,04 Euro je Liter. Im Oktober mussten Autofahrer noch 2,13 Euro berappen, im September sogar 2,18 Euro. Der derzeitige Wert von 1,93 Euro unterbietet den Monatsschnitt sogar und markiert den tiefsten Stand seit August.

Benzinpreis im Sinkflug

Beim Benzin fällt die Entlastung noch stärker aus. Ein Liter kostet im November im Mittel 1,63 Euro. Das sind 18 Cent weniger als im Oktober und 27 Cent weniger als im September. Mit aktuell 1,54 Euro erreicht der Tarif das niedrigste Niveau seit Ende Februar. Innerhalb Österreichs bietet nur die Steiermark noch günstigere Konditionen als Kärnten.

Kritik an Spritpreisbremse

Gleichzeitig mahnt der VCÖ gerechtere Entlastungsmaßnahmen ein. Daten der Statistik Austria belegen, dass Haushalte mit über 5.000 Euro monatlichem Einkommen knapp dreieinhalb Mal mehr Kraftstoff beziehen als Haushalte, denen monatlich höchstens 2.200 Euro zur Verfügung stehen. Dazu erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger: „Von der aktuellen Spritpreisbremse profitieren ausgerechnet die besserverdienenden Haushalte am stärksten. Maßnahmen, die die Bevölkerung bei der Reduktion des Spritverbrauchs unterstützen, sind das Mittel der Wahl. Dort, wo das nicht ausreicht, müssen künftige finanzielle Unterstützungen jenen Menschen zugutekommen, die sie wirklich benötigen.“