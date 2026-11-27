Das Kärntner Familienunternehmen AAE Naturstrom wurde am Mittwoch in Wien mit dem internationalen „GREEN BRAND Austria 2026“ für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Ausgehend von einem ersten Kleinwasserkraftwerk setzt das Kärntner Unternehmen heute auf innovative und nachhaltige Energielösungen.

Ausgehend von einem ersten Kleinwasserkraftwerk setzt das Kärntner Unternehmen heute auf innovative und nachhaltige Energielösungen.

Am 25. November wurde AAE Naturstrom mit dem internationalen GREEN BRAND Austria 2026 ausgezeichnet. Gewürdigt wurden damit vor allem das langjährige Engagement des Kärntner Familienunternehmens in den Bereichen erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltschutz. Stattgefunden hat die Verleihung im Palais Eschenbach in Wien.

Jahrelange Erfahrung

Das Unternehmen blickt 2026 auf einen 140-jährigen Weg zurück. Die Alpen Adria Energie (AAE) hat sich aus einem ersten Kleinwasserkraftwerk zu einem in vierter und fünfter Generation geführten Unternehmen entwickelt, das erneuerbare Energie und innovative Energielösungen verbindet. Laut Geschäftsführer Wilfried-Johann Klauss bestätigt die erneute Auszeichnung als „GREEN BRAND Austria“ den Kurs des Familienbetriebs, Kraftwerksprojekte mit möglichst geringen Eingriffen in die Natur umzusetzen und regionalen Mehrwert zu schaffen. Auch das Experten-Gremium hob hervor, dass die AAE ihr Ergebnis auf bereits hohem Niveau noch einmal verbessern konnte.

Tradition trifft auf neue Energielösungen

Das 1886 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kötschach-Mauthen in Kärnten wird heute in vierter und fünfter Generation von Wilfried Johann Klauss, Ruth Klauss-Strasser, Michael Strasser, Roland Klauss und Katharina Klauss-Morgenstern geführt. Mit der Verbindung aus 140 Jahren Erfahrung und neuen Energielösungen will die AAE die nachhaltige Energieversorgung in Österreich und darüber hinaus aktiv mitgestalten.

Flexibilität und Innovation

Angesichts zunehmender Regulierung, komplexerer Marktbedingungen und geopolitischer Entwicklungen setzt die AAE auf Flexibilität und eigenes Know-how. Wie Michael Strasser von der AAE erklärt, entwickelt das Unternehmen seit Jahren eigene Produkte sowie Hard- und Softwarelösungen und begleitet Kundinnen und Kunden als Energiepartner bei Themen wie Stromunabhängigkeit, E-Mobilität, Energiespeicherung und intelligenter Systemsteuerung.