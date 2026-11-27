Am Freitag kam ein LKW auf einer schneeglatten Straße in Kaning ins Rutschen und drohte über einen Abhang abzustürzen. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Die Feuerwehr kam am Freitag einem LKW-Lenker in Kaning zu Hilfe.

Die Feuerwehr kam am Freitag einem LKW-Lenker in Kaning zu Hilfe.

Winterliche Straßenverhältnisse forderten am Freitagmorgen die Einsatzkräfte im Bezirk Spittal an der Drau. Ein LKW war auf einer schneeglatten Straße hängengeblieben und lief Gefahr, rückwärts über einen Abhang zu rutschen. Die Freiwilligen Feuerwehr Radenthein und Kaning sowie die Polizei rückten daraufhin zum Einsatz aus.

Feuerwehr zog LKW zurück auf die Straße

Vor Ort gelang es den 14 ausgerückten Florianis rasch, den LKW abzusichern. Anschließend wurde er mithilfe des Löschfahrzeugs zurück auf die Straße gezogen. Von dort aus konnte der Lenker seine Fahrt wieder selbst fortsetzen.

©FF Kaning Die Feuerwehr stand am Freitag in Kaning im Einsatz.