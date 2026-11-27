LKW drohte auf schneeglatter Straße abzurutschen
Am Freitag kam ein LKW auf einer schneeglatten Straße in Kaning ins Rutschen und drohte über einen Abhang abzustürzen. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.
Winterliche Straßenverhältnisse forderten am Freitagmorgen die Einsatzkräfte im Bezirk Spittal an der Drau. Ein LKW war auf einer schneeglatten Straße hängengeblieben und lief Gefahr, rückwärts über einen Abhang zu rutschen. Die Freiwilligen Feuerwehr Radenthein und Kaning sowie die Polizei rückten daraufhin zum Einsatz aus.
Feuerwehr zog LKW zurück auf die Straße
Vor Ort gelang es den 14 ausgerückten Florianis rasch, den LKW abzusichern. Anschließend wurde er mithilfe des Löschfahrzeugs zurück auf die Straße gezogen. Von dort aus konnte der Lenker seine Fahrt wieder selbst fortsetzen.
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