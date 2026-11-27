Ein Brand fordert derzeit die Einsatzkräfte in St. Paul im Lavanttal. Ersten Informationen zufolge brennt es im Bereich der Kollerhofsiedlung.

Ein Feuer hält die Einsatzkräfte in St. Paul im Lavanttal in Atem.

Ein Feuer hält die Einsatzkräfte in St. Paul im Lavanttal in Atem.

Ein Feuerwehreinsatz läuft aktuell in St. Paul im Lavanttal. Im Bereich eines Einfamilienhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind bereits ausgerückt und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Wie eine 5 Minuten-Leserin berichtet, steigt hinter dem Gebäude Rauch auf. Die Löscharbeiten dauern an, nähere Informationen folgen in Kürze.

©Leserfoto | Aktuell läuft ein Brandeinsatz in St. Paul im Lavanttal. ©Leser ©Leserfoto ©Leserfoto

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 20:09 Uhr aktualisiert