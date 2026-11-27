Am Donnerstag wurde im Spittaler Stadtpark das Weihnachtsdorf feierlich eröffnet. Bis zum 31. Dezember erwartet die Besucherinnen und Besucher dort ein vielfältiges Musik- und Unterhaltungsprogramm.

Das Spittaler Weihnachtsdorf wurde am Donnerstag, 26. November, im Stadtpark feierlich eröffnet. Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) hatte in seiner Rede den Zusammenhalt im Mittelpunkt und die Erinnerung an das Miteinander während der Weihnachtszeit. Anschließend sorgte Schlagerstar Silvio Samoni für einen gelungenen Auftakt in die Adventzeit.

Das Programm diesen Winter

Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Musik- und Unterhaltungsprogramm freuen. Am 6. Dezember gibt es einen Besuch vom Nikolaus, weiters kommt es etwa zu Kasperltheater-Vorstellungen und eine Mitmach-Show mit Rudi Rentier und Luki. Neben traditionelles Handwerk und Musik, erwartet K-Pop-Fans am 20. Dezember auch eine HUNTR/X-Party. Der Tourismusverband Spittal verlängert dank Unterstützung der Stadt Weihnachtsdorf bis zum 31. Dezember. Online können das vollständige Programm und die Öffnungszeiten eingesehen werden.