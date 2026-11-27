Am Samstag erwartet Kärnten geteiltes Wetter. Während sich im Westen bald die Sonne zeigt, bleibt es im Osten oft grau und kalt.

Das Wetter am Samstag zeigt sich von zwei unterschiedlichen Seiten. In den Tälern Oberkärntens verschwinden die Nebelfelder rasch, wodurch dort ein ausgesprochen sonniger Tag bevorsteht. Ganz anders präsentiert sich die Lage hingegen in Unterkärnten.

Hartnäckiger Hochnebel

Dort zeigt sich der Hochnebel mit einer prognostizierten Obergrenze zwischen 1.000 und 1.500 Metern stellenweise sehr beständig. „Regional könnte es im Klagenfurter Becken auch ganztags trüb bleiben“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Auch das Thermometer klettert kaum nach oben. Auf verbreiteten Frost am Morgen folgen Tageshöchstwerte von lediglich minus 2 bis plus 1 Grad.