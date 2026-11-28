In der Nacht auf Samstag kam es im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Sowohl der 64-jährige Lenker als auch der verletzte 28-Jährige waren alkoholisiert.

Letzte Nacht kam es in St. Veit an der Glan zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger.

Letzte Nacht kam es in St. Veit an der Glan zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger.

Gegen 23.46 Uhr war ein 64-jähriger Autofahrer am Freitag, dem 27. November, im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan auf der B94 in Richtung Liebenfels unterwegs. Zur gleichen Zeit überquerte ein 28-jähriger Mann, aus der Innenstadt kommend, die Fahrbahn. „Der Fahrzeuglenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kam zur Kollision mit dem Fußgänger im Bereich der Motorhaube und Windschutzscheibe“, so vonseiten der Polizei.

Verletzter ging selbstständig zu Bushaltestelle

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 28-Jährige mehrere Meter weit über die Straße geschleudert. Trotz seiner Verletzungen schaffte es der Mann noch aus eigener Kraft zu einer nahegelegenen Bushaltestelle und setzte sich dort auf eine Bank, heißt es weiter.

Beide Beteiligte alkoholisiert – Führerschein weg

Die Polizei führte bei beiden Männern einen Alkomattest durch. Dieser ergab bei dem 64-jährigen Autofahrer eine leichte Alkoholisierung, während der 28-jährige Fußgänger schwer alkoholisiert war. Dem Lenker wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen, so vonseiten der Beamten abschließend..