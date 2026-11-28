Gestern Abend kam es in St. Paul im Lavanttal zu einem Brand. Mittlerweile sind genauere Details dazu bekannt.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, brannte es gestern im Bereich der Kollerhofsiedlung in St. Paul im Lavanttal. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Alarmierung erfolgte um 19.42 Uhr.

Gasflaschen waren in der Hütte

Als die Einsatzkräfte am Freitagabend in der Kollerhofsiedlung eintrafen, stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand, teilt die Feuerwehr Granitztal in den sozialen Medien mit. Die Florianis starteten sofort einen kombinierten Innen- und Außenangriff. Dabei rückten jeweils ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Granitztal sowie der Feuerwehr St. Paul vor. Besonders heikel: In der brennenden Hütte befanden sich mehrere Gasflaschen. Den Einsatzkräften gelang es, diese rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu bergen, heißt es weiter.

Einsatz im Lavanttal dauerte bis 23 Uhr an

„Durch das rasche und koordinierte Vorgehen beider Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden“, so die Feuerwehr weiter. Erst gegen 23 Uhr konnte die Feuerwehr Granitztal ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Neben 16 Mitgliedern der FF Granitztal (mit LFA und MTFA) und der FF St. Paul im Lavanttal standen auch das Abschnittsfeuerwehrkommando unteres Lavanttal sowie die Polizeiinspektion St. Paul im Lavanttal im Einsatz.