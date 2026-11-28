Am morgigen Sonntag geht in der Villacher Stadthalle das 366. Kärntner Derby über die Bühne. Die Villacher "Adler" empfangen die Rotjacken aus Klagenfurt.

Nach fünf Niederlagen in Serie steckt der VSV tief in der Krise – ausgerechnet am Sonntag im 366. Kärntner Derby gegen den EC-KAC soll in der Villacher Stadthalle die Wende gelingen.

366. Kärntner Derby in Villach

Am morgigen Sonntag, dem 29. November, steigt um 15 Uhr in der Villacher Stadthalle das 366. Kärntner Derby zwischen dem EC IDM Wärmepumpen VSV und dem EC-KAC. Während die Villacher nach fünf Niederlagen in Folge – zuletzt gab es am Freitag ein 2:4 im Pustertal – mit 26 Punkten nur auf Tabellenplatz zwölf liegen, reisen die Klagenfurter als Tabellenvierter (45 Punkte) an. Zu sehen ist die Partie live auf sporteurope.tv sowie im Radio Kärnten Eishockey-Magazin.

Statistik spricht für den KAC

Die Statistik spricht klar für die Rotjacken: Sie gewannen die letzten fünf Derbys allesamt und liegen auch in der Gesamtbilanz mit 197 zu 149 Siegen (bei 19 Remis) deutlich voran. Allerdings plagen KAC-Coach Kirk Furey massive Verletzungssorgen – zuletzt fehlten acht Stammkräfte, weshalb junge Talente wie der 19-jährige David Waschnig verstärkt einspringen. Beim VSV muss Trainer Pierre Allard weiterhin auf Joseph Cramarossa sowie den für die restliche Saison ausfallenden Scott Walford verzichten.

Heimvorteil soll den VSV zurück in die Spur bringen

Um den Rückstand von drei Punkten auf die Pre-Playoff-Plätze nicht anwachsen zu lassen, müssen die Villacher vor allem ihre Chancenverwertung verbessern und Eigenfehler abstellen. Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die Blau-Weißen den Heimvorteil nutzen und der Klagenfurter Derby-Dominanz ein Ende setzen.