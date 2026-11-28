Während hierzulande rund um den Black Friday die Rabattschlachten laufen, stehen Sandra Kolarik und Patrick Tomelitsch auf Bali bis zu den Knien im Müll. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählen sie mehr darüber.

Wenn Ende November die Rabattschlachten rund um den Black Friday ihren Höhepunkt erreichen, sind Sandra Kolarik und Patrick Tomelitsch weit weg vom Einkaufstrubel. Das Paar lebt die Hälfte des Jahres am Wörthersee – Tomelitsch stammt aus Feistritz im Rosental – und verbringt den Spätherbst auf Bali. Dort lassen die beiden die Kollektionen ihres Activewear-Labels „KADOO BALI“ in lokalen Handwerksbetrieben aus recycelten Materialien fertigen, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten erzählen.

Tonnenweise Plastikmüll in den Flüssen und im Meer

Das Paar wollte an Aktionstagen ganz bewusst auf Verzicht setzen. „Unsere Kundinnen investieren bewusst in Qualität und in Activewear, die viele Jahre hält. Genau deshalb geben wir zum Black Friday keine Prozente“, erklärt Sandra Kolarik gegenüber 5 Minuten. Die Kleidung entstehe auf Bali in kleinen Stückzahlen und Handarbeit – dieser Wert solle nicht in einer Rabattschlacht untergehen. Abseits der Postkartenstrände erlebt das Paar auf der indonesischen Insel allerdings eine andere Realität: Tonnen von Plastik und alten Fischernetzen gelangen über die Flüsse ins Meer. Statt wegzusehen, packen Kolarik und Tomelitsch selbst bei Aufräumaktionen mit an – unter anderem bei der Organisation „Sungai Watch“, die Netzbarrieren in Flüssen installiert und so auf Bali und in Ostjava täglich rund drei Tonnen Abfall abfängt.

©zVg. | An den Stränden wir regelmäßig Müll eingesammelt.

„So einen Gestank erlebt wie noch nie“

Besonders ein Einsatz im Mangrovenwald hinterließ bleibenden Eindruck: „Dort haben wir so viel Müll und so einen Gestank erlebt wie noch nie und das genau dort, wo eigentlich Natur sein sollte. Besonders erschreckt haben uns die vielen Windeln, die das ganze Mangrovensystem verstopfen“, schildert Kolarik weiter im Gespräch.

Ausstieg aus dem Hamsterrad

Für die gebürtige Bauerntochter, die jahrelang als Rechtsanwältin arbeitete, war der Weg dorthin ein bewusster Ausstieg aus dem Hamsterrad. Früher habe sie sich jeden Tag in ein Kostüm geworfen und von früh bis spät Schriftsätze bearbeitet: „Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich könnte jeden Tag auf ‚Repeat‘ drücken und denselben Tag noch einmal erleben. Es war ein ständiger Kreislauf aus Arbeiten und Konsumieren“, erzählt sie weiter.

„Stehe bei Aufräumaktionen bis zu den Knien im Dreck“

Heute sieht ihr Alltag völlig anders aus: „Heute stehe ich bei Aufräumaktionen bis zu den Knien im Dreck eines Mangrovenwaldes und bin glücklicher als je zuvor.“ Auch ihr Partner Patrick Tomelitsch, der seit über zehn Jahren Unternehmer im digitalen Bereich und in der Künstlichen Intelligenz ist, teilt diese Haltung: „Wir sind nicht nur Konsumenten, sondern Mitverursacher. Wir wollen zeigen, dass man bewusst handeln kann, ohne auf Stil zu verzichten.“ Kolarik betont noch: „Es geht uns nicht um erhobene Zeigefinger, sondern um sichtbare Verantwortung – von den Flüssen auf Bali bis nach Kärnten.“

Zurück am Wörthersee: „Freuen uns auf ein gutes Glas Leitungswasser“

Die Erfahrungen in Indonesien haben auch den Blick auf die eigene Heimat in Kärnten verändert. Während auf Bali Müll verbrannt werde und das Leitungswasser nicht trinkbar sei, wisse man die Lebensqualität am Wörthersee heute ganz anders zu schätzen, sagt Kolarik gegenüber 5 Minuten: „Wir können unser Leitungswasser trinken, unsere Seen und Flüsse sind so sauber, dass sie Trinkwasserqualität haben.“ Wenn sie von Bali nach Kärnten heimkehren, sei die Vorfreude daher groß: „Wenn wir von Bali nach Hause kommen, freuen wir uns schon auf ein gutes Glas Leitungswasser.“