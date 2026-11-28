In der Lieserschlucht geht der Ausbau des Radwegs in die nächste Phase. Die zweimonatige Vollsperre der der Katschberg Straße endet am 30. November. Bis Ende Jänner gilt zwischen Spittal und Seeboden wieder eine Einbahnregelung.

Ab 1. Dezember fließt der Verkehr wieder einspurig von Spittal nach Seeboden. In die Gegenrichtung bleibt die Umleitung über die L10 Trebesinger Straße vorerst bestehen. Ab 1. Februar 2027 folgt dann die nächste Vollsperre bis Ende Mai. „Wir haben den Bauzeitplan bewusst so gelegt, dass die Belastung für die Region so gering wie möglich bleibt. Deshalb nutzen wir die Wintermonate für die Einbahnregelung und geben die Schlucht ab Juli bis September 2027 wieder in beiden Richtungen frei“, erläutert Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

©Land Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Projektleiter Daniel Zlattinger in der Lieserschlucht (v.l.)

Millionen-Investition

„In den vergangenen zwei Monaten wurde in der Lieserschlucht mit großem Personal- und Geräteeinsatz gearbeitet. Der neue Radweg wächst Meter für Meter in Richtung Seeboden“, berichtet der Straßenbaureferent weiter. Rund neun Millionen Euro werden direkt in die Straßeninfrastruktur – darunter Stützmauern, Entwässerung und Fahrbahn – investiert. Durch acht Millionen Euro an Bundesförderungen sinkt zudem der finanzielle Anteil des Landes Kärnten.

Bauarbeiten gehen voran

Im Fokus stand zuletzt die Lerchbaumerkurve: Auf 300 Metern Länge trugen Bautrupps den Stützmauerkopf ab und bohrten 158 Mikropfähle mit insgesamt 1.435 Metern Länge in den Untergrund, um bis 30. November rund 180 Laufmeter einer neuen Kragplatte zu errichten. Auch außerhalb der Schlucht ging es voran: An der B98 Millstätter Straße bei der Haltestelle „Seebach Süd“ wurden eine Gewässerschutzanlage versetzt und Randsteine gesetzt. In Spittal ist der Anschluss an die Liesersteggasse samt neuer Beleuchtung und Absturzsicherung bereits fertig asphaltiert.

©Land Kärnten | Die fertiggestellte Kragplatte im Bereich Lerchbaumerkurve. ©Land Kärnten | Die Rampe zur Unterführung der B98 Millstätter Straße bei der Lieserbrücke.

Umleitung gilt auch für Radfahrer

Aus Sicherheitsgründen bleibt die Durchfahrt wegen der geringen Breite von teils nur drei Metern für Radfahrer gesperrt. Die Umleitung des R9 verläuft über den R1 Drauradweg und St. Peter in Holz. Auf der L10 dürfen zudem keine Lkw mit Anhänger oder Sattelzüge fahren; sie müssen auf die A10 Tauernautobahn ausweichen. Das Marienheim ist bis 1. Februar nur aus Richtung Spittal erreichbar, abfahren kann man in beide Richtungen.