Kärntner sollten ihre Schals, Mützen und Handschuhe griffbereit halten. Denn in der kommenden Woche sinken die Temperaturen spürbar. Die prognostizierten Werte liegen deutlich unter dem Gefrierpunkt.

Kärnten steht in der kommenden Woche ein Kälteeinbruch bevor.

Kärnten steht in der kommenden Woche ein Kälteeinbruch bevor.

In den vergangenen Tagen präsentierte sich das Wetter in Kärnten zweigeteilt. Nur gebietsweise machte die hochnebelartige Wolkendecke der Sonne Platz. Doch zumindest die Temperaturen bewegten sich tagsüber meist im Plusbereich. Das bestätigt auch ein kurzer Blick auf die Messwerte der Geosphere Austria. In Villach hatte es am Samstagnachmittag 2,2 Grad; in Klagenfurt 1,3 Grad. In der kommenden Woche soll sich das aber rapide ändern.

Temperatursturz

Zum Wochenstart geht es mit den Temperaturen deutlich bergab. Zwar sollen sich die Hochnebelfelder am Montagnachmittag sogar im Klagenfurter Becken teilweise auflösen; es bleibt aber frostig. „Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen -6 und -2 Grad, am Nachmittag hat es -4 bis 1 Grad“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an.

Minus 10 Grad

Am Dienstag dürfte es sogar noch kälter werden. In den Morgenstunden werden zwischen -10 und -4 Grad erwartet, am Nachmittag erreicht das Thermometer -7 bis 0 Grad. Es empfiehlt sich also, warme Kleidung anzuziehen.