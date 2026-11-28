Im Rahmen der weltweiten UN-Kampagne „Orange the World“ spendet der Soroptimist Club Spittal Millstättersee 1.500 Euro an das Oberkärntner Frauenhaus. Damit unterstützt die Organisation den Schutz gewaltbetroffener Frauen.

Dass Gewalt gegen Frauen auch hierzulande ein großes Thema bleibt, zeigen Zahlen der Statistik Austria: 34,51 Prozent aller Frauen zwischen 18 und 74 Jahren waren in ihrem Erwachsenenleben bereits von körperlichen oder sexuellen Übergriffen betroffen – sowohl innerhalb als auch außerhalb von Partnerschaften.

1.500 Euro für das Oberkärntner Frauenhaus

Um Betroffenen vor Ort zu helfen, übergibt der Soroptimist Club Spittal Millstättersee 1.500 Euro an das Oberkärntner Frauenhaus. Die Unterstützung erfolgt im Zuge von „Orange the World“, der weltweiten 16-tägigen UN-Kampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Club-Präsidentin Andrea Volpini de Maestri betont: „Mit unserer Spende danken wir dem gesamten Team des Frauenhauses für den unermüdlichen Einsatz, um von Gewalt traumatisierte Frauen einen geschützten Raum zu geben und sie professionell zu betreuen.“

Hilfe bei Gewalt

Die Einrichtung in Oberkärnten bietet fünf Frauen samt ihren Kindern anonymen Wohnraum zum Schutz vor häuslichen Übergriffen. Zudem stehen rechtliche sowie psychosoziale Hilfsangebote bereit. Geschäftsführerin Angelika Hinteregger erklärt: „Mit unserem Grundsatz der ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ unterstützen wir durch psychologische und pädagogische Beratung und Betreuung. Wir sind 24/7 für die Frauen und ihre Kinder da und begleiten sie ein Stück auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten und gewaltfreien Leben.“