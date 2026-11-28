Im Oktober 2026 spendete der Kärntner Matthias (23) seine Stammzellen an einen jungen Mann aus Mitteleuropa. Nun teilt er seine Erfahrung mit anderen: "Ich würde mich jederzeit wieder typisieren lassen."

Im Zuge einer Aktion des Kärntner Fußballverbandes ließ sich Matthias vor vier Jahren bei einem Meisterschaftsspiel in St. Veit an der Glan typisieren. Im Dezember 2025 kam dann die entscheidende Nachricht. Der 23-Jährige kam als Stammzellspender infrage. „Nach weiteren Untersuchungen wurde ich für drei Monate als Spender reserviert“, erklärt er im Gespräch mit dem Verein Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich, in dem er von seinen Erfahrungen berichtet.

Stammzellspende hilft jungem Mann in Mitteleuropa

Danach blieb es lange Zeit still. „Ich war durchaus enttäuscht, da bei mir bereits die Hoffnung entstanden war, möglicherweise jemandem helfen zu können. Umso mehr freute ich mich, als ich einige Monate später erneut kontaktiert wurde und feststand, dass meine Stammzellen tatsächlich gebraucht werden.“ Am 5. Oktober 2026 fand er sich im LKH Graz ein. Die Spende selbst dauerte etwa drei Stunden und schenkt nun einem jungen Mann aus Mitteleuropa die Hoffnung auf ein weiteres Leben.

Matthias teilt seine Erfahrung

„Man macht sich im Alltag oft wenig Gedanken darüber, wie viel man mit einer solchen Entscheidung für einen anderen Menschen und vor allem auch für dessen Familie bewirken kann“, beendet Matthias seine Ausführungen. „Ich würde mich jederzeit wieder typisieren lassen und kann jedem nur empfehlen, diesen Schritt zu machen. Vielleicht ist man selbst genau die Person, auf die ein anderer Mensch gerade wartet.“ Beim Verein zeigt man sich dankbar: „Deine Hilfsbereitschaft zeigt, wie viel eine einzige Typisierung bewirken kann. Danke, dass du bereit warst zu helfen, als es darauf ankam.“