In Spittal an der Drau haben die Bauarbeiten für eine neue Indoor-Sportanlage begonnen. Direkt neben der SGS-Tennishalle entstehen vier Padel-Plätze sowie zwei Golfsimulatoren.

Sportbegeisterte in Spittal an der Drau dürfen sich auf eine neue Adresse freuen. Nahe der SGS-Tennishalle hat vor kurzem der Bau einer neuen Indoor-Sportanlage gestartet. Diese vereint künftig vier Padel-Plätze und zwei Golfsimulatoren unter einem Dach. Ergänzt wird das Projekt durch Sanitäranlagen, Umkleidekabinen und einen zentralen Aufenthaltsbereich. Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) zeigt sich erfreut: „Damit wird das Sport- und Freizeitangebot in Spittal um attraktive, ganzjährig nutzbare Sportmöglichkeiten für Jung und Alt erweitert.“ Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Spittal Betriebs-GmbH wurde intensiv an dem Konzept gefeilt und passende Betreiber geprüft.

Zwei Sportarten unter einem Dach

Geführt wird die Anlage künftig von der Padel & Swing GmbH i.G.. „Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Sport Menschen verbindet und an dem man nicht nur zum Spielen kommt, sondern auch gerne bleibt“, betonen die vier Gesellschafter Christian Leeb, Manuel Leutschacher, Stefan Meissnitzer und Florian Bendlinger. Auch Workshops, Veranstaltungen sowie spezielle Trainings für Einsteiger, Kinder und Jugendliche sind geplant.