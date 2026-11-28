In Kärnten bleibt es am Sonntag unterhalb von 2.000 Metern Seehöhe voraussichtlich durchgehend grau. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

Der Sonntag startet in Kärnten vielfach trüb. Eine dichte Hochnebeldecke hält sich voraussichtlich den ganzen Tag über hartnäckig, wobei die Obergrenze bei rund 2000 Metern Seehöhe erwartet wird. Wer auf blauen Himmel hofft, muss hoch hinaus.

Hier zeigt sich die Sonne

„Am ehesten kann sich in einzelnen höheren Tälern im Westen Kärntens die Sonne durchsetzen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Hochgebirge verläuft der Tag hingegen schon von Beginn an überwiegend sonnig. Auch bei den Temperaturen zeigt sich ein leichter Unterschied zwischen den Regionen. Unter der grauen Wolkendecke bewegen sich die Höchstwerte meist zwischen -1 und +1 Grad. In jenen Gebieten, in denen die Sonnenstrahlen durchkommen, steigt das Thermometer auf bis zu +3 Grad an.