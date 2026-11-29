Kärntens Triathlonfamilie feiert ein erfolgreiches Sportjahr 2026
Rund 200 Gäste, ein bis auf den letzten Platz gefüllter Festsaal und Auszeichnungen im Wert von knapp 15.000 Euro: Kärntens Triathlonfamilie ließ am Freitag das erfolgreiche Sportjahr 2026 ausklingen.
In den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Kärnten setzte der Kärntner Triathlonverband (KTRV) am Freitag den Schlusspunkt unter die diesjährige Saison. Zwei Cup-Serien mit insgesamt knapp zehn Bewerben im Erwachsenenbereich sowie acht Bewerbe im Rahmen des Stadtwerke Klagenfurt Nachwuchs-Cups standen 2026 auf dem Programm. Von den jüngsten Nachwuchstalenten über die Sportler in den verschiedenen Altersklassen bis hin zum Spitzensport zeigten Kärntens Triathleten ihr Können.
Stolz auf Nachwuchs
Besonders erfreut über die Entwicklung des Kärntner Triathlonsports zeigte sich KTRV-Präsidentin Constance Mochar: „Wir können mit großem Stolz auf ein außergewöhnliches Triathlonjahr zurückblicken. Die sportlichen Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene zeigen, welch hervorragende Arbeit in unseren Vereinen geleistet wird. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Was unseren Sport aber vor allem auszeichnet, ist der starke Zusammenhalt innerhalb der Kärntner Triathlonfamilie. Mein großer Dank gilt unseren Vereinen, den Veranstaltern, den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Eltern sowie natürlich unseren Sportlerinnen und Sportlern, die unseren Sport mit so viel Leidenschaft leben.“
Lob für Kärnten
Auch der Präsident des Österreichischen Triathlonverbandes (ÖTRV), Walter Zettinig, ließ sich die Schlussveranstaltung nicht entgehen. Für den gebürtigen Kärntner hatte die Teilnahme eine besondere Bedeutung. „Es freut mich ganz besonders, in meiner Heimat eine derart beeindruckende Schlussveranstaltung miterleben zu dürfen. Kärnten hat einen hohen Stellenwert im österreichischen Triathlonsport und stellt immer wieder eindrucksvoll unter Beweis, was durch engagierte Vereinsarbeit, gezielte Nachwuchsförderung und ein starkes Miteinander möglich ist. Ich gratuliere allen Athletinnen und Athleten sehr herzlich zu ihren Leistungen in der abgelaufenen Saison und dem gesamten Kärntner Triathlonverband zu seiner hervorragenden Arbeit“, so Zettinig.
Knapp 15.000 Euro vergeben
Neben anerkennenden Worten gab es für die Sportler auch zahlreiche Auszeichnungen. Dank der Unterstützung des Landes Kärnten sowie der Stadtwerke Klagenfurt, die insbesondere den Nachwuchs fördern, konnten Förderungen, Preisgelder, Pokale und Sachpreise im Gesamtwert von knapp 15.000 Euro vergeben werden. KTRV-Generalsekretär Markus Polka betonte dabei die Bedeutung der langjährigen Partner und Sponsoren: „Es ist uns ein großes Anliegen, die sportlichen Leistungen unserer Athletinnen und Athleten nicht nur sichtbar zu machen, sondern diese auch entsprechend zu honorieren. Dass uns dies in einem derart großen Umfang gelingt, verdanken wir unseren verlässlichen Partnern und Sponsoren, die unseren Sport seit Jahren unterstützen und damit einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kärntner Triathlonsports leisten“.
Das sind die Sieger
Den Höhepunkt des Abends bildete schließlich die Ehrung der Cup-Sieger. Bei den Damen holte sich Lisa Watschinger vom TRI Team Südkärnten mit 560 Punkten den Gesamtsieg. Dahinter landeten Enikö Molnar mit 286 Punkten und Gitta Mori mit 282 Punkten, beide vom AC St. Veit an der Glan. Bei den Herren setzte sich Andrii Onyshchenko vom FH Kärnten Sportverein mit 490 Punkten durch. Ihm folgten Markus Polka mit 407 Punkten und Maximilian Mosshammer mit 336 Punkten.
Bühne für Nachwuchs
Doch nicht nur die Gesamtsieger standen im Mittelpunkt der Feier. Auch alle Kinder und Jugendlichen, die in der Endwertung des Stadtwerke Klagenfurt Nachwuchs-Cups aufschienen, wurden auf die Bühne gebeten. Als Anerkennung für ihren Einsatz während der gesamten Saison erhielten sie ein Abschlussgeschenk. Der Kärntner Triathlonverband gratulierte allen ausgezeichneten Sportlern und bedankte sich bei jenen, die zum erfolgreichen Sportjahr beigetragen haben. Nun blickt die Kärntner Triathlonfamilie mit Vorfreude auf die Saison 2027.
Alle Cup-Sieger 2026 im Überblick
Kärntner Triathlon-Cup 2026 – Gesamtwertung
Damen:
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- Lisa Watschinger (TRI Team Südkärnten) – 560 Punkte
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- Enikö Molnar (AC St. Veit an der Glan) – 286 Punkte
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- Gitta Mori (AC St. Veit an der Glan) – 282 Punkte
Herren:
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- Andrii Onyshchenko (FH Kärnten Sportverein) – 490 Punkte
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- Markus Polka (pewag racing team) – 407 Punkte
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- Maximilian Mosshammer (AC St. Veit an der Glan) – 336 Punkte
Kärntner Triathlon-Cup 2026 – Altersklassenwertung
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- Junioren männlich: Maximilian Mosshammer (AC St. Veit an der Glan)
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- Junioren weiblich: Kerstin Mohor (TRI Team Südkärnten)
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- U23 männlich: Benedikt Hipfl (TRI Team Südkärnten)
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- U23 weiblich: Rosa Trinkl (TRI Team Südkärnten)
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- M 24–29: Daniel Rutnig (3athlon Kärnten)
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- M 30–34: Daniel Kienzl (Bike und Radsportclub Lavanttal)
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- W 30–34: Lisa Watschinger (TRI Team Südkärnten)
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- M 35–39: Andrii Onyshchenko (FH Kärnten Sportverein)
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- W 35–39: Nicole Lipusch (TRI Team Südkärnten)
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- M 40–44: Alexander Rauter (RTM Klagenfurt)
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- M 45–49: Markus Polka (pewag racing team)
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- W 45–49: Nathalie Christian (Sportverein trispoat)
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- M 50–54: Giuseppe Sardei (AVC Klagenfurt – Sektion Triathlon)
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- M 55–59: Andreas Petschar (Schwimmverein Villach – Sektion Triathlon)
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- M 60–64: Ewald Oberluggauer (HSV Triathlon Kärnten)
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- W 60–64: Gitta Mori (AC St. Veit an der Glan)
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- M 65–69: Wilhelm Mack (Athletik Club Moosburg)
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- M 75–79: Teodor Pichler (HSV Triathlon Kärnten)
Stadtwerke Klagenfurt Nachwuchs-Cup 2026 – Altersklassenwertung
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- Schüler E männlich: Matteo Groschacher (WFV Finkenstein am Faakersee)
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- Schüler E weiblich: Hanna Nitzel (AVC Klagenfurt – Sektion Triathlon)
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- Schüler D männlich: Tobias Strohmaier (AC St. Veit an der Glan)
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- Schüler D weiblich: Maya Höher (AC St. Veit an der Glan)
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- Schüler C männlich: Niklas Groschacher (WFV Finkenstein am Faakersee)
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- Schüler C weiblich: Chiara Sardei (AVC Klagenfurt – Sektion Triathlon)
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- Schüler B männlich: Mike Mosshammer (AVC Klagenfurt – Sektion Triathlon)
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- Schüler B weiblich: Anna Sardei (AVC Klagenfurt – Sektion Triathlon)
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- Schüler A männlich: Peter Steinwender (AC St. Veit an der Glan)
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- Schüler A weiblich: Katrin Mohor (TRI Team Südkärnten)
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- Jugend männlich: Elias Berger (AC St. Veit an der Glan)
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- Jugend weiblich: Jasmin Kutej (AVC Klagenfurt – Sektion Triathlon), Laura Koschat (AC St. Veit an der Glan) und Lani Buchatschek (AC St. Veit an der Glan) – ex aequo