Rund 200 Gäste, ein bis auf den letzten Platz gefüllter Festsaal und Auszeichnungen im Wert von knapp 15.000 Euro: Kärntens Triathlonfamilie ließ am Freitag das erfolgreiche Sportjahr 2026 ausklingen.

In den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Kärnten setzte der Kärntner Triathlonverband (KTRV) am Freitag den Schlusspunkt unter die diesjährige Saison. Zwei Cup-Serien mit insgesamt knapp zehn Bewerben im Erwachsenenbereich sowie acht Bewerbe im Rahmen des Stadtwerke Klagenfurt Nachwuchs-Cups standen 2026 auf dem Programm. Von den jüngsten Nachwuchstalenten über die Sportler in den verschiedenen Altersklassen bis hin zum Spitzensport zeigten Kärntens Triathleten ihr Können.

Stolz auf Nachwuchs

Besonders erfreut über die Entwicklung des Kärntner Triathlonsports zeigte sich KTRV-Präsidentin Constance Mochar: „Wir können mit großem Stolz auf ein außergewöhnliches Triathlonjahr zurückblicken. Die sportlichen Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene zeigen, welch hervorragende Arbeit in unseren Vereinen geleistet wird. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Was unseren Sport aber vor allem auszeichnet, ist der starke Zusammenhalt innerhalb der Kärntner Triathlonfamilie. Mein großer Dank gilt unseren Vereinen, den Veranstaltern, den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Eltern sowie natürlich unseren Sportlerinnen und Sportlern, die unseren Sport mit so viel Leidenschaft leben.“

Lob für Kärnten

Auch der Präsident des Österreichischen Triathlonverbandes (ÖTRV), Walter Zettinig, ließ sich die Schlussveranstaltung nicht entgehen. Für den gebürtigen Kärntner hatte die Teilnahme eine besondere Bedeutung. „Es freut mich ganz besonders, in meiner Heimat eine derart beeindruckende Schlussveranstaltung miterleben zu dürfen. Kärnten hat einen hohen Stellenwert im österreichischen Triathlonsport und stellt immer wieder eindrucksvoll unter Beweis, was durch engagierte Vereinsarbeit, gezielte Nachwuchsförderung und ein starkes Miteinander möglich ist. Ich gratuliere allen Athletinnen und Athleten sehr herzlich zu ihren Leistungen in der abgelaufenen Saison und dem gesamten Kärntner Triathlonverband zu seiner hervorragenden Arbeit“, so Zettinig.

©KTRV/Christian Winkler Bis auf den letzten Platz gefüllt: Rund 200 Gäste feierten in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam den erfolgreichen Abschluss der Triathlonsaison 2026.

Knapp 15.000 Euro vergeben

Neben anerkennenden Worten gab es für die Sportler auch zahlreiche Auszeichnungen. Dank der Unterstützung des Landes Kärnten sowie der Stadtwerke Klagenfurt, die insbesondere den Nachwuchs fördern, konnten Förderungen, Preisgelder, Pokale und Sachpreise im Gesamtwert von knapp 15.000 Euro vergeben werden. KTRV-Generalsekretär Markus Polka betonte dabei die Bedeutung der langjährigen Partner und Sponsoren: „Es ist uns ein großes Anliegen, die sportlichen Leistungen unserer Athletinnen und Athleten nicht nur sichtbar zu machen, sondern diese auch entsprechend zu honorieren. Dass uns dies in einem derart großen Umfang gelingt, verdanken wir unseren verlässlichen Partnern und Sponsoren, die unseren Sport seit Jahren unterstützen und damit einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kärntner Triathlonsports leisten“.

Das sind die Sieger

Den Höhepunkt des Abends bildete schließlich die Ehrung der Cup-Sieger. Bei den Damen holte sich Lisa Watschinger vom TRI Team Südkärnten mit 560 Punkten den Gesamtsieg. Dahinter landeten Enikö Molnar mit 286 Punkten und Gitta Mori mit 282 Punkten, beide vom AC St. Veit an der Glan. Bei den Herren setzte sich Andrii Onyshchenko vom FH Kärnten Sportverein mit 490 Punkten durch. Ihm folgten Markus Polka mit 407 Punkten und Maximilian Mosshammer mit 336 Punkten.

©KTRV/Christian Winkler Die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten des Kärntner Triathlon-Cups 2026: Gesamtsiegerin Lisa Watschinger, Enikö Molnar (2. Platz) und Gitta Mori (3. Platz) sowie Markus Polka (2. Platz) und Maximilian Mosshammer (3. Platz) gemeinsam mit KTRV-Präsidentin Constance Mochar und ÖTRV-Präsident Walter Zettinig. Gesamtsieger Andrii Onyshchenko konnte aufgrund eines Auslandsaufenthalts nicht an der Schlussveranstaltung teilnehmen.

Bühne für Nachwuchs

Doch nicht nur die Gesamtsieger standen im Mittelpunkt der Feier. Auch alle Kinder und Jugendlichen, die in der Endwertung des Stadtwerke Klagenfurt Nachwuchs-Cups aufschienen, wurden auf die Bühne gebeten. Als Anerkennung für ihren Einsatz während der gesamten Saison erhielten sie ein Abschlussgeschenk. Der Kärntner Triathlonverband gratulierte allen ausgezeichneten Sportlern und bedankte sich bei jenen, die zum erfolgreichen Sportjahr beigetragen haben. Nun blickt die Kärntner Triathlonfamilie mit Vorfreude auf die Saison 2027.