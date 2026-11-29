Bislang unbekannte Täter brachen in eine Wohnung in Althofen ein. Nachdem sie sich über eine Terrassenschiebetür Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie sämtliche Wohnräume und machten Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Zwischen dem 19. und 28. November 2026 kam es in Althofen (Kärnten) zu einem Einbruchsdiebstahl. Um in die Wohnung zu gelangen, brach die bislang unbekannte Täterschaft eine Terrassenschiebetür auf. Im Inneren der Wohnung machte sich die Täterschaft auf die Suche nach Wertgegenständen. „Anschließend durchsuchte sie sämtliche Wohnräume und stahl Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.