Ein Polizeieinsatz vor einem Kärntner Nachtlokal endete in der Nacht auf Sonntag mit drei verletzten Beamten. Ein 21-jähriger Steirer schlug um sich, trat nach den Polizisten und biss einem von ihnen in die Hand.

Bei der Festnahme eines 21-jährigen Steirers vor einem Kärntner Nachtlokal wurden drei Polizisten leicht verletzt.

Bei der Festnahme eines 21-jährigen Steirers vor einem Kärntner Nachtlokal wurden drei Polizisten leicht verletzt.

Gegen 1 Uhr am Sonntag, dem 29. November 2026, bat der Türsteher eines Nachtlokals eine vorbeifahrende Polizeistreife um Unterstützung. Ein aufdringlicher Gast wollte den Eingangsbereich des Lokals nicht verlassen. Doch auch das Einschreiten der Polizei änderte nichts an der Situation. „Gegenüber den einschreitenden Beamten verhielt sich der 21-Jährige zunehmend aggressiv, weshalb er in weiterer Folge festgenommen werden musste“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Steirer beißt Beamten in die Hand

Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet. Der junge Steirer setzte sich gegen seine Festnahme zur Wehr. „Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand, indem er um sich schlug und nach den Beamten trat. Zudem biss er einem Beamten in die Hand“, so die Polizei weiter.

Drei Polizisten verletzt

Der Einsatz blieb für die Polizisten nicht ohne Folgen. „Bei dem Vorfall trugen insgesamt drei Beamte leichte Verletzungen davon“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der 21-Jährige wurde anschließend ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Es besteht der Verdacht des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt.