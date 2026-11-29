Weil der starke Wind seine Spuren im Schnee zugeweht hatte, verlor ein 19-jähriger Wanderer am Hochobir in Kärnten die Orientierung. Erst Stunden später konnten ihn die Einsatzkräfte retten.

Ein 19-jähriger Wanderer verlor am Hochobir die Orientierung und musste von den Einsatzkräften aus absturzgefährdetem Gelände gerettet werden.

Ein 19-jähriger Wanderer verlor am Hochobir die Orientierung und musste von den Einsatzkräften aus absturzgefährdetem Gelände gerettet werden.

Gegen 8 Uhr brach der 19-Jährige am Samstag, dem 28. November 2026, vom Schaidasattel in Richtung Hochobir (Bezirk Völkermarkt) auf. Beim Abstieg vom Gipfel verlor er jedoch die Orientierung, da der starke Wind seine Aufstiegsspur im Schnee zugeweht hatte. „Der Mann versuchte mithilfe seines Mobiltelefons, wieder auf den markierten Steig zurückzufinden“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Dabei geriet er allerdings in absturzgefährdetes Gelände, aus dem er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte.

Vater schlägt Alarm

Gegen 14.30 Uhr kontaktierte der 19-Jährige erstmals telefonisch seinen Vater und schilderte ihm seine missliche Lage. Dieser verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Vier Bergretter und ein Alpinpolizist wurden mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ bis unterhalb der Nebelgrenze geflogen. Von dort aus machten sie sich zu Fuß auf den Weg zum vermuteten Aufenthaltsort des Wanderers.

©Bergrettung Ferlach | Die Einsatzkräfte fanden den 19-Jährigen am Hochobir nach stundenlangem Einsatz unterkühlt, aber unverletzt auf.

Handy-Akku leer

Die Suche wurde durch einen leeren Handy-Akku erschwert. „Eine telefonische Kontaktaufnahme durch die Einsatzkräfte war aufgrund des leeren Handyakkus des Mannes nicht mehr möglich“, schildert die Polizei. Um 18.48 Uhr konnten die Einsatzkräfte den 19-Jährigen schließlich unterkühlt, aber unverletzt auffinden. Nach der Erstversorgung wurde er aus dem absturzgefährdeten Gelände gerettet.

Rettung geglückt

Nachrückende Einsatzkräfte begleiteten den Wanderer anschließend zur Eisenkappler Hütte, wo die Mannschaft um 21.40 Uhr eintraf. „Kurz darauf wurde der 19-Jährige von seinem Vater abgeholt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Insgesamt standen 23 Einsatzkräfte der Bergrettungen Ferlach und Bad Eisenkappel im Einsatz. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe waren beteiligt.

Korrekturhinweis: Aufgrund einer fehlerhaften Datumsangabe in der ursprünglichen Polizeimeldung wurde das Datum des Vorfalls nach Rücksprache mit der Polizei auf Samstag, den 28. November, korrigiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2026 um 09:33 Uhr aktualisiert