Groß ist die Aufregung um eine E-Mail der Bildungsdirektion, in der auf geltendes Recht hingewiesen wird. Demnach seien in den Schulen die Porträts des Bundespräsidenten und des Landeshauptmannes aufzuhängen.

Die FPÖ nennt es absurd und übersieht, dass das entsprechende Schulgesetz aus den 60er-Jahren erst im Jahr 2000 unter Landeshauptmann Jörg Haider verlängert wurde – samt Haider-Fotos und Dörfler-Bildern. Absurd ist es aber aus anderen Gründen. Dass die Bildungsdirektion die Schulen auf geltendes Recht hinweisen muss, das ist das eigentlich Seltsame. Man sollte eigentlich annehmen, dass in unseren Schulen geltendes Recht ohnehin beachtet wird. Auch Anfragen von Schulen, wie man angesichts des erfolgten Wechsels in der Position des Landeshauptmannes von Peter Kaiser auf Daniel Fellner nun damit umzugehen habe, sind eigentlich eher ein positives Indiz für den Versuch, geltendes Recht korrekt zu befolgen.

Freiheitlicher Spagat

Und natürlich hat es auch etwas Schräges, wenn gerade die FPÖ eine Maßnahme der Ära Haider kritisiert. Der 2008 verunfallte LH ist ja – das von ihm gegründete BZÖ hin oder her – plötzlich wieder der Säulenheilige der Freiheitlichen. Nun kann man durchaus der Meinung sein, dass die Fotos des jeweiligen Präsidenten und des LH nichts in einer Schule verloren haben. Darüber kann und soll man diskutieren, aber so zu tun, als wäre damit der Weltuntergang praktisch vorprogrammiert, ist maßlos übertrieben.

„Katastrophe“ von oben

Apropos Übertreibung. Da ist auch ein Oberkärntner Bürgermeister durchaus talentiert. Der Kommunalpolitiker bezeichnete es in einem Fernsehinterview wörtlich als „Katastrophe“, dass etwa die geplante 380 kV-Leitung in seinem Gemeindegebiet den Drauradweg quere. Nun kann man mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Kabel in Höhen verlegt werden, in denen wenig Radfahrer unterwegs sind. Es ist aber auch nicht alles eine Katastrophe, was man als solche bezeichnet.

Wahlkampf lässt grüßen

Aber an all diesen Aufregern merken wir vor allem eines: Wir stehen sehr kurz vor Gemeinderatswahlen und relativ kurz vor Landtagswahlen. Da ist leider zu befürchten, dass uns noch viele solcher Absurditäten heimsuchen werden.