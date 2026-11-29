Auf Schneefahrbahnen braucht ein Auto deutlich länger, bis es zum Stillstand kommt. Dennoch war zu hohes Tempo 2025 bei 64 Prozent der Unfälle mit Personenschaden unter winterlichen Fahrverhältnissen in Kärnten die Ursache.

Zu hohes Tempo ist bei winterlichen Straßenverhältnissen in Kärnten die häufigste Unfallursache. Wie stark sich der Anhalteweg auf Schnee verlängert, zeigen Zahlen des VCÖ.

Zu hohes Tempo ist bei winterlichen Straßenverhältnissen in Kärnten die häufigste Unfallursache. Wie stark sich der Anhalteweg auf Schnee verlängert, zeigen Zahlen des VCÖ.

Mit Schnee auf den Straßen steigt auch die Gefahr von Verkehrsunfällen. Wie eine aktuelle Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, war nicht angepasste Geschwindigkeit im Jahr 2025 bei 64 Prozent der Unfälle mit Personenschaden unter winterlichen Fahrverhältnissen in Kärnten die Ursache. Dahinter folgten Ablenkung und Unachtsamkeit mit 14 Prozent sowie die Missachtung von Geboten und Verboten mit zehn Prozent. Alkohol war bei neun Prozent der Unfälle die Ursache. Insgesamt waren 78 Prozent der Unfallopfer Pkw-Insassen.

Gefahr auf Freilandstraßen

Besonders hoch ist der Anteil der Unfallopfer auf Freilandstraßen bei winterlichen Fahrverhältnissen. Während im gesamten Jahr 2025 rund 37 Prozent der Unfallopfer auf Freilandstraßen verunglückten, waren es bei winterlichen Fahrverhältnissen 63 Prozent. „Auf Freilandstraßen ist das Unfallrisiko bei winterlichen Fahrverhältnissen besonders hoch. Hier spielt die Geschwindigkeit eine noch größere Rolle. Im Vorjahr war bei winterlichen Fahrverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit, also zu hohes Tempo, die Ursache von rund 80 Prozent der Unfälle auf Freilandstraßen“, macht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk aufmerksam. Acht von zehn dieser Unfälle ereigneten sich auf Abschnitten mit Tempolimit 100. Der VCÖ spricht sich daher für Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen aus.

212 statt 62 Meter Bremsweg

Welche Auswirkungen die Geschwindigkeit auf verschneiten Straßen hat, verdeutlicht der VCÖ anhand mehrerer Beispiele. Während der Anhalteweg bei Tempo 50 auf trockener Fahrbahn rund 21 Meter beträgt, sind es auf Schnee rund 58 Meter. Bei Tempo 80 verlängert sich der Anhalteweg von 43 auf 139 Meter. Noch deutlicher fällt der Unterschied bei Tempo 100 aus: Statt 62 Metern braucht es auf Schneefahrbahn 212 Meter, bis das Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Tempo halbieren

Um das Unfallrisiko zu senken, rät der VCÖ dazu, das Tempo auf Schneefahrbahnen als Faustregel um die Hälfte zu reduzieren. Auch ein größerer Sicherheitsabstand ist wichtig. Die volle Aufmerksamkeit sollte dem Straßenverkehr gelten, das Handy hat während der Fahrt nichts in der Hand verloren. Wer die Möglichkeit hat, sollte auf Autofahrten verzichten und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Tipps für Radfahrer

Auch wer bei Schnee mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte einige Dinge beachten. Der VCÖ empfiehlt, den Sattel etwas tiefer zu stellen und den Reifendruck zu verringern. Zudem sollte man langsamer fahren, frühzeitig und maßvoll bremsen und auf eine gut funktionierende Beleuchtung achten. „Sehr wichtig ist zudem, dass die Radwege rasch vom Schnee geräumt werden, damit die Radfahrerinnen und Radfahrer nicht auf die Fahrbahn ausweichen müssen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Gerade bei schwierigen Fahrverhältnissen sei es wichtig, aufeinander Rücksicht zu nehmen sowie vorausschauend und aufmerksam zu fahren.