Frostige Temperaturen, hartnäckiger Hochnebel und strahlender Sonnenschein: Das Wetter zeigt sich in Kärnten in der kommenden Woche von unterschiedlichen Seiten. Besonders kalt wird es am Donnerstag.

Kärnten steht eine frostige Woche mit hartnäckigem Hochnebel und Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad bevor.

Kärnten steht eine frostige Woche mit hartnäckigem Hochnebel und Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad bevor.

Schon am heutigen Sonntag, dem 29. November, lässt sich die Sonne vielerorts kaum blicken. Am ehesten könnte sie sich noch in einzelnen höher gelegenen Tälern im Westen Kärntens kurz durchsetzen. „Im Hochgebirge verläuft der Tag von Beginn an überwiegend sonnig“, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Höchstwerte liegen meist zwischen minus zwei und plus zwei Grad. Auch in der Nacht auf Montag bleibt es überwiegend trüb. Vereinzelt ist Schneegriesel möglich, die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad.

Frostiger Start in die Woche

Zum Wochenstart ändert sich an der Wetterlage zunächst wenig. „Am Montag hält sich weiterhin eine zähe und teils beständige Hochnebeldecke“, so die Wetterexperten. Sonnige Auflockerungen sind am ehesten am Nachmittag in Unterkärnten möglich. Abgesehen von regionalem Schneegrieseln und möglichen Schneeflocken im Nordwesten bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen lediglich minus drei bis plus ein Grad.

Sonne oder Nebel am Dienstag?

Mit dem Dezemberbeginn zeigen sich innerhalb Kärntens deutliche Wetterunterschiede. „Im Klagenfurter Becken setzt sich am Dienstag das oft trübe und tagsüber leicht frostige Nebelwetter fort“, prognostizieren die Meteorologen. In den Tälern scheint hingegen häufig die Sonne. Bei morgendlichen Temperaturen von bis zu minus zehn Grad bleibt es allerdings winterlich kalt. Auch am Nachmittag steigen die Temperaturen nicht über den Gefrierpunkt. Ein ähnliches Bild zeichnet sich am Mittwoch ab: Während sich der Hochnebel im Klagenfurter Becken hartnäckig hält, scheint andernorts häufig die Sonne. Tagsüber liegen die Temperaturen meist bei null Grad.

Bis zu minus 12 Grad am Donnerstag

Besonders kalt wird es am Donnerstagmorgen. Die Temperaturen liegen zu Tagesbeginn zwischen minus zwölf und minus sechs Grad. Doch zumindest für manche Nebelgebiete gibt es Aussicht auf etwas Sonnenschein. „Weiterhin zäher Hochnebel in den Niederungen, der sich am Donnerstag am Nachmittag mitunter auflösen kann“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. In den Tälern bleibt es frostig, aber meist klar und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen minus drei und plus drei Grad.

Sonniger Freitag

Auch zum Ende der Arbeitswoche könnte sich der Hochnebel im Klagenfurter Becken weiterhin halten. Außerhalb der Nebelgebiete stehen die Chancen auf Sonnenschein hingegen gut. Die Meteorologen erwarten dort viel Sonne und einen meist wolkenlosen Himmel. Mit minus neun bis minus vier Grad startet allerdings auch der Freitag frostig. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf minus zwei bis plus drei Grad.