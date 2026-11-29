Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der Seeberg Bundesstraße (B82) im Bezirk Völkermarkt. Neben der 28-jährigen Lenkerin wurden auch die am Rücksitz mitfahrenden Kinder verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag auf die Seeberg Bundesstraße (B82) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache hat dort eine 28-jährige Autolenkerin die rechte Leitschiene touchiert. Infolgedessen verriss sie das Fahrzeug nach links, wo sie gegen eine Mauer prallte.

Kinder mit im Auto

„Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See. Die am Rücksitz mitfahrenden Kinder wurden ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt (ELKI) eingeliefert. Während des Einsatzes war die Seeberg Bundesstraße vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.