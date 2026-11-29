100 Jahre: Die Spittalerin Helene Filzmaier feierte kürzlich ihren runden Geburtstag. Auch Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) stattete ihr zu diesem Jubiläum einen Besuch ab.

Ein ganzes Jahrhundert voller Leben: Helene Filzmaier aus Spittal an der Drau beging kürzlich ihren 100. Ehrentag. Der Stadtchef ließ es sich nicht nehmen, der rüstigen Jubilarin persönlich die besten Wünsche der Stadtgemeinde für weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude zu überbringen.

Seniorin blickt auf bewegtes Leben zurück

Die gebürtige Lesachtalerin hat sich ihren Heimatdialekt bis heute bewahrt. Mit 18 Jahren zog sie nach Spittal und absolvierte bei Steppdecken Mayer eine Ausbildung zur Herrenschneiderin. 1950 folgte die Hochzeit mit ihrem Mann, der beim Vermessungsamt arbeitete. Fünf Jahre danach baute das Paar ein eigenes Haus, das bis heute das Zuhause der Seniorin ist. Zu ihren Liebsten gehören eine Tochter sowie zwei Enkelkinder.

Handarbeit und Bewegung

Die Hundertjährige greift in ihren freien Stunden begeistert zu Nadel und Faden, näht viel und strickt Socken. Zudem war ihr früher körperliche Aktivität stets ein großes Anliegen: Bis ins hohe Alter legte sie viele Wege zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurück.