Die Dorfgemeinschaft St. Nikolai-Glanhofen lud am Samstag, dem 28. November 2026, zur 31. Auflage des „Advent im Dorf“ ein. Geboten wurden ein vielfältiges Rahmenprogramm sowie regionale Handwerkskunst.

Am Dorfplatz in St. Nikolai wurde am Samstag die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

Am Dorfplatz in St. Nikolai wurde am Samstag die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

Am Samstag veranstaltete die Dorfgemeinschaft St. Nikolai-Glanhofen wieder den traditionellen „Advent im Dorf“. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei. Vor Ort stellten 14 heimische Hobbykünstler an ihren Kreativständen verschiedene Geschenksideen und Weihnachtsschmuck aus. Im Dorfgemeinschaftshaus lud ein Adventcafé zum Verweilen ein.

Volles Programm

Das Rahmenprogramm war musikalisch und tänzerisch gestaltet: Hierfür zeichneten der Kindergarten Glanhofen, die Volksschule Glanhofen sowie die Line-Dance-Community Feldkirchen verantwortlich. Einen schaurig-schönen Ausklang bot schließlich die Brauchtumsgruppe Ossiacher Tauern mit ihrem Perchtenlauf.

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