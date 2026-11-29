In Tainach lud die Feuerwehrjugend am Samstag, dem 28. November, zum traditionellen Adventbasar ein. Der Erlös kommt den Jungflorianis zu Gute.

Am Samstag fand wieder der traditionelle Adventbasar der Feuerwehrjugend Tainach statt. Unter der Leitung von Jugendbetreuerin Chiara Micheutz fertigten die Jungflorianis im Vorfeld verschiedene Produkte für die Adventszeit an. Das Angebot reichte von gebastelten Weihnachtsdekorationen und Geschenksideen bis hin zu selbst gebackenen Keksen.

Veranstaltung stärkt die Nachwuchsarbeit

Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt direkt der Feuerwehrjugend zugute. Damit wird sowohl die Nachwuchsarbeit gefördert als auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Feuerwehr gestärkt. In der Jugendgruppe werden bereits früh Werte wie Zusammenhalt, Verantwortung und Hilfsbereitschaft vermittelt. Ein Dank für die Umsetzung der Veranstaltung ging an das gesamte Team der Feuerwehr sowie an alle beteiligte Helfer.