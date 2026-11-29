Ehrenamtliche des Repair Cafés und der Initiative „Wolfsberg miteinander – Technikhilfe“ übergaben im Wolfsberger Rathausfestsaal 2.200 Euro an vier soziale Einrichtungen.

Das Wolfsberger Repair Café feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2016 haben die Ehrenamtlichen über 1.000 defekte Gegenstände gegen freiwillige Spenden repariert. Die Erfolgsquote bei den Instandsetzungen liegt bei rund 70 Prozent.

Spendenübergabe in Wolfsberg

Nun übergaben die Freiwilligen gemeinsam der Initiative „Wolfsberg miteinander – Technikhilfe“ 2.200 Euro an vier soziale Einrichtungen. Entgegengenommen wurden die Gelder von Helmut Zweibrot für die Tafel des Roten Kreuzes Wolfsberg, Christopher Stadler für die Kinder- und Jugendwohneinrichtung Contraste, Eva-Maria Kölbl-Perner für das Lavanttaler Frauenhaus sowie David Schwarz für das Jugendzentrum Wolfsberg.

Unterstützung für die Region

Seitens der Politik würdigten Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ), Stadtrat Christian Stückler (SPÖ) und der Bezirksobmann des Kärntner Bildungswerkes, Karl Schwabe, das Engagement der Beteiligten. Die nächste Möglichkeit zur Reparatur besteht am Samstag, 16. Jänner 2027, von 9 bis 12 Uhr im Jugendzentrum Wolfsberg.