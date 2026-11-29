Anders als der klassische Theaterwagen, der im Sommer durch das Land zieht, bespielt die neue Initiative in den Herbst- und Wintermonaten Schulen, Kindergärten sowie Alten- und Pflegeheime. Bis März 2027 stehen mehrere Produktionen auf dem Spielplan: „Frau Holle – Sonne und Mond“ nach dem Märchen der Brüder Grimm und „Was ihr wollt“ oder „Die Zwölfte Nacht“ nach William Shakespeare. Mit minimaler Ausstattung und der Fantasie der Zuschauer gestalten drei Akteure interaktive Vorstellungen, die zum Mitfühlen und Mitgestalten anregen. Unterstützt wird das Vorhaben von der 100-Jahre-Kelag gemeinnützigen Privatstiftung.

Auftakt für Theaterwagen-Rad

Bei der Auftaktveranstaltung zeigten sich neben Förderer Hans Peter Haselsteiner, Vereinspräsidentin Andrea Samonigg-Mahrer und dem Landtagsabgeordneten Stefan Sandrieser (SPÖ) auch zwei Landespolitikerinnen begeistert. „Kultur kennt weder Alters- noch Gemeindegrenzen. Mit dem Theaterwagen-Rad wird Kunst dorthin gebracht, wo Menschen ihren Alltag verbringen“, betonten Kulturreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) und Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ).

Mobiles Kulturangebot

Schaunig hob zudem hervor: „Mein besonderer Dank gilt Prinzipalin Angelica Ladurner und ihrem Team, die mit viel Kreativität und Herzblut dieses wunderbare Projekt auf die Beine gestellt haben.“ Für Lagger-Pöllinger ist Porcia ein unverzichtbarer Teil des kulturellen Lebens in Oberkärnten: „Gerade für unsere Gemeinden sind solche mobilen Kulturangebote eine enorme Bereicherung.“