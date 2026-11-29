Kalt und grau präsentiert sich das Wetter zum Wochenstart in Kärnten. Zudem bleibt es frostig. Die Temperaturen bewegen sich am Montag lediglich um den Gefrierpunkt.

Wer am Montag in Kärnten vor die Tür geht, sollte sich warm anziehen. Das Wetter zeigt sich von seiner kühlen Seite. Zudem hält sich in vielen Tälern eine zähe Hochnebeldecke. Darüber ziehen ebenfalls graue Wolken durch. Regional sind Schneegrieseln und sogar ein paar Schneeflocken möglich. „Sonnige Auflockerungen gibt es am ehesten am Nachmittag in Unterkärnten“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. An den frostigen Werten ändert das aber wenig: Das Thermometer steigt auf maximal auf -3 bis 1 Grad.