Gefährlicher Sturz auf Baustelle: Feuerwehr rettet Arbeiter

Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag in Klagenfurt auf einer Baustelle gestürzt. Die Berufsfeuerwehr musste ihn mit der Drehleiter aus dem 5. Obergeschoss retten.

Ein Arbeiter ist im 5. Obergeschoss von einem Baustellenhubtisch gestürzt und musste über die Drehleiter gerettet werden.

Am Montagnachmittag, 22. September, wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Einsatz auf einer Baustelle alarmiert. „Ein Arbeiter ist im 5. Obergeschoss von einem Baustellenhubtisch gestürzt und musste über die Drehleiter gerettet werden“, berichten die Einsatzkräfte.

Arbeiter per Drehleiter gerettet

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, die die Person über die Gebäudekante zur Drehleiter brachten, wurden dabei durch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr gesichert. Anschließend konnte die verletzte Person schonend vom 5. Obergeschoss auf den Boden gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. „Wir wünschen dem Verunfallten alles Gute und eine schnelle Genesung“, teilen die Einsatzkräfte abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2025 um 20:14 Uhr aktualisiert