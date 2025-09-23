Rauch, Hochwasser, Blaulicht: Rosental rüstet sich für den Ernstfall

Rund 300 Feuerwehrleute aus Kärnten üben gemeinsam mit Einsatzkräften aus Slowenien am Wochenende realistische Katastrophenszenarien im Rosental. Für Anrainer heißt das: Rauchwolken und viele Einsatzfahrzeuge – aber keine Gefahr.

Das Rosental rüstet sich für den Ernstfall: Am Freitag, 26. September, und Samstag, 27. September 2025, üben rund 300 Feuerwehrmitglieder aus Kärnten gemeinsam mit 35 Einsatzkräften aus Slowenien sowie weiteren Blaulichtorganisationen für Katastrophenfälle. Auf dem Programm stehen realistische Szenarien – von Hochwasser über Ölaustritt bis hin zu Bränden mit starker Rauchentwicklung. „Ziel dieser Übung ist es, aus vergangenen Unwettern zu lernen und die Einsatzkräfte im Rosental für mögliche Großschadensereignisse vorzubereiten“, heißt es seitens der Feuerwehr.

Das sollten Anrainer wissen: Rauchentwicklung : Am Samstagvormittag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr kann es im Bereich Singerberg/Kirschentheuer zu sichtbaren Rauchwolken kommen. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.

: Am Samstagvormittag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr kann es im Bereich Singerberg/Kirschentheuer zu sichtbaren Rauchwolken kommen. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung. Einsatzfahrzeuge : Entlang der B85 und B91 sowie im Raum St. Margareten – Homölisch ist an beiden Tagen mit erhöhtem Einsatzfahrzeugaufkommen zu rechnen. Verzögerungen im Verkehr sind möglich.

: Entlang der B85 und B91 sowie im Raum St. Margareten – Homölisch ist an beiden Tagen mit erhöhtem Einsatzfahrzeugaufkommen zu rechnen. Verzögerungen im Verkehr sind möglich. Übungsbereich Feistritz: Beim Kraftwerk Feistritz/Rosental wird ein Szenario mit Hochwasser und Ölaustritt trainiert.

Suche nach vermissten Personen wird in Rosegg beübt

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ findet am Freitag, 26. September, in Rosegg (Bezirk Villach-Land) außerdem eine Übung für Suchaktionen statt. Polizeidiensthundeführer, die Alpine Einsatzgruppe, die österreichische Rettungshundebrigade, die Rettungshundestaffel des Samariterbundes, die Kärntner Bergrettung sowie mehrere freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Villach-Land trainieren dabei die Suche nach vermissten Personen. Zum Einsatz kommen nicht nur Suchhunde, sondern auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ und Polizeidrohnen. „Im Fokus stehen dabei der fachliche Informationsaustausch wie auch die Abstimmung der taktischen und organisatorischen Vorgehensweise bei Suchaktionen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 09:00 Uhr aktualisiert