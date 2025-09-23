Arbeiten am Wassernetz sorgen für Busumleitung in Klagenfurt

Arbeiten am Wassernetz führen in Klagenfurt aktuell zu Umleitungen der KMG-Linie 8 stadteinwärts. Stadtauswärts verkehrt die Linie wie gewohnt.

Wegen Arbeiten am Wassernetz im Kreuzungsbereich Rosentaler Straße/Keutschacher Straße kommt es in Klagenfurt zu Behinderungen auf der KMG-Linie 8 stadteinwärts, wie die Stadtwerke Klagenfurt am 23. September informierten. Stadtauswärts fährt die Linie regulär.