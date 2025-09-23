Skip to content
/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Die KMG-Linie 8 fährt momentan stadteinwärts anders als sonst.
Klagenfurt
23/09/2025
KMG-Linie 8

Arbeiten am Wassernetz sorgen für Busumleitung in Klagenfurt

Arbeiten am Wassernetz führen in Klagenfurt aktuell zu Umleitungen der KMG-Linie 8 stadteinwärts. Stadtauswärts verkehrt die Linie wie gewohnt.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(47 Wörter)

Wegen Arbeiten am Wassernetz im Kreuzungsbereich Rosentaler Straße/Keutschacher Straße kommt es in Klagenfurt zu Behinderungen auf der KMG-Linie 8 stadteinwärts, wie die Stadtwerke Klagenfurt am 23. September informierten. Stadtauswärts fährt die Linie regulär.

Aktuelle Linie-8-Umleitungen (stadteinwärts):

  • Umleitung über Emil-Hölzel-Weg und Hollenburger Straße
  • Wird die Gendarmeriestraße bedient, fährt der Linienbus über die Gendarmeriestraße und
    anschließend retour zur Ersatzhaltestelle Viktring Stein. Danach Weiterfahrt über die Umleitung. Dadurch wird die Gendarmeriestraße in beide Richtungen bedient.
  • Für die stadteinwärtige Haltestelle Viktring Stein wurde eine Ersatzhaltestelle
    nach der Kreuzung Keutschacher Straße/Emil-Hölzel-Weg eingerichtet.
