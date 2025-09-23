/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Arbeiten am Wassernetz sorgen für Busumleitung in Klagenfurt
Arbeiten am Wassernetz führen in Klagenfurt aktuell zu Umleitungen der KMG-Linie 8 stadteinwärts. Stadtauswärts verkehrt die Linie wie gewohnt.
Wegen Arbeiten am Wassernetz im Kreuzungsbereich Rosentaler Straße/Keutschacher Straße kommt es in Klagenfurt zu Behinderungen auf der KMG-Linie 8 stadteinwärts, wie die Stadtwerke Klagenfurt am 23. September informierten. Stadtauswärts fährt die Linie regulär.
Aktuelle Linie-8-Umleitungen (stadteinwärts):
- Umleitung über Emil-Hölzel-Weg und Hollenburger Straße
- Wird die Gendarmeriestraße bedient, fährt der Linienbus über die Gendarmeriestraße und
anschließend retour zur Ersatzhaltestelle Viktring Stein. Danach Weiterfahrt über die Umleitung. Dadurch wird die Gendarmeriestraße in beide Richtungen bedient.
- Für die stadteinwärtige Haltestelle Viktring Stein wurde eine Ersatzhaltestelle
nach der Kreuzung Keutschacher Straße/Emil-Hölzel-Weg eingerichtet.
