/ ©Büro Bürgermeister
Das Bild auf 5min.at zeigt die neuen Marktsprecher von Klagenfurt.
Bürgermeister Christian Scheider und Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig gratulierten den neuen Marktsprechern Petra Hanusch-Toschkov (Viktring), Goran Repac (Benediktinermarkt Handel), Michael Stultschnig (Benediktinermarkt Gastronomie) und Hannes Stadtschreiber (Waidmannsdorf).
Klagenfurt
23/09/2025
Bindeglieder

Frischer Wind auf Klagenfurts Märkten: Neue Sprecher gewählt

Am 23. September wurden im Gemeindezentrum Waidmannsdorf die neuen Marktsprecher Klagenfurts gewählt. Sie sollen als Bindeglied zwischen Fieranten, Gastronomie und Stadtverwaltung wirken.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Die Klagenfurter Märkte haben neue Stimmen: Bei der Wahl im Gemeindezentrum Waidmannsdorf wurden am Montagabend (22. September) die Marktsprecherinnen und -sprecher einstimmig bestimmt. Sie sollen künftig als Bindeglied zwischen Fieranten, Gastronomie und Stadtverwaltung wirken.

Das sind die neuen Marktsprecher:

  • Benediktinermarkt (Gastronomie): Michael Stultschnig folgt auf Christian Cabalier

  • Benediktinermarkt (Handel): Goran Repac folgt auf Klaudia Rogatschnig

  • Viktringer Markt: Petra Hanusch-Toschkov

  • Waidmannsdorfer Markt: Hannes Stadtschreiber bleibt im Amt

Marktsprecher laut Scheider „essenziell“

Die Marktsprecher gibt es in Klagenfurt seit der Einführung eines neuen Marktleitbildes 2023. Sie sollen den Austausch zwischen Standlern, Gastronomen, Politik und Verwaltung verbessern. „Eine transparente Kommunikation und regelmäßiger Austausch sind für die Klagenfurter Märkte und deren Weiterentwicklung essenziell“, betonte Bürgermeister und Marktreferent Christian Scheider anlässlich der Wahl und gratuliert den neuen Marktsprechern.

