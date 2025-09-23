Frischer Wind auf Klagenfurts Märkten: Neue Sprecher gewählt

Am 23. September wurden im Gemeindezentrum Waidmannsdorf die neuen Marktsprecher Klagenfurts gewählt. Sie sollen als Bindeglied zwischen Fieranten, Gastronomie und Stadtverwaltung wirken.

Die Klagenfurter Märkte haben neue Stimmen: Bei der Wahl im Gemeindezentrum Waidmannsdorf wurden am Montagabend (22. September) die Marktsprecherinnen und -sprecher einstimmig bestimmt. Sie sollen künftig als Bindeglied zwischen Fieranten, Gastronomie und Stadtverwaltung wirken.

Das sind die neuen Marktsprecher: Benediktinermarkt (Gastronomie): Michael Stultschnig folgt auf Christian Cabalier

Michael Stultschnig folgt auf Christian Cabalier Benediktinermarkt (Handel): Goran Repac folgt auf Klaudia Rogatschnig

Goran Repac folgt auf Klaudia Rogatschnig Viktringer Markt: Petra Hanusch-Toschkov

Petra Hanusch-Toschkov Waidmannsdorfer Markt: Hannes Stadtschreiber bleibt im Amt

Marktsprecher laut Scheider „essenziell“

Die Marktsprecher gibt es in Klagenfurt seit der Einführung eines neuen Marktleitbildes 2023. Sie sollen den Austausch zwischen Standlern, Gastronomen, Politik und Verwaltung verbessern. „Eine transparente Kommunikation und regelmäßiger Austausch sind für die Klagenfurter Märkte und deren Weiterentwicklung essenziell“, betonte Bürgermeister und Marktreferent Christian Scheider anlässlich der Wahl und gratuliert den neuen Marktsprechern.